أسرار مذهلة لحفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم المقرر في البندقية

خبرني - كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل حفل زفاف مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، ثاني أغنى رجل في العالم، والذي من المقرر أن يقام في مدينة البندقية الإيطالية، وفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الصحيفة البريطانية إن سكان مدينة البندقية متحمسون جدا للحدث، حيث من المقرر أن يقام حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم على زوجته الثانية الإعلامية لورين سانشيز في يونيو.

وقال مصدر محلي إن الناس في حالة من الحماس الشديد "من سيارات الأجرة المائية إلى موظفي الاستقبال في الفنادق".

وتوافق دانييل ناي، منتجة العديد من حفلات الزفاف الضخمة للمشاهير والملوك، والتي أقيم العديد منها أيضا في "المدينة العائمة" التاريخية في إيطاليا، قائلة: "مدينة البندقية بأكملها تعج بالحماس، الآن بعد أن انكشفت الأسرار".

وقالت الصحيفة البريطانية، إنها خطوة ذكية من جيف بيزوس باختياره أجمل مدينة رومانسية في العالم لحفل زفافه على لورين سانشيز.

وأضافت أن "هذا إنجاز كبير للعلاقات العامة، إذ يجذب الاهتمام والاستثمار في وقت تشهد فيه المدينة نهضة ثقافية جديدة"، حيث أن ثلاثة من أفضل فنادق المدينة محجوزة بالكامل للحفل: أمان فينيس، وسانت ريجيس، وقصر غريتي.

وستستقبل هذه الفنادق حوالي 200 ضيف، يعتقد أنهم من المشاهير مثل أوبرا وينفري، وكيم كارداشيان، وباربرا سترايسند، وليوناردو دي كابريو، بالإضافة إلى رئيسة مجلة فوغ، آنا وينتور، ورجلي الأعمال باري ديلر وبيل غيتس.

وأفادت مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ضمن قائمة الضيوف المدعوين إلى حفل الزفاف.

كما سيحتاج الأمر إلى توفير أماكن لـ 200 موظف دعم إضافي بين 26 و29 يونيو، حيث تتحدث مصادر عن فعاليات متعددة على مدار ثلاثة أيام.

لكن الحدث الأبرز سيكون حفل الزفاف، ويعتقد الكثيرون في البندقية أن جزيرة سان جورجيو ماغوري الخاصة، هي المكان الذي اختاره الزوجان لإقامة هذا الحدث، ويضم هذا المكان الجميل والمنعزل دير سان جورجيو السابق الذي يضم الآن مؤسسة "سيني" وهي مؤسسة خيرية ثقافية.

وقال متحدث باسم المؤسسة إنهم "غير قادرين على تأكيد أو التعليق أو نفي" أي علاقة بالزفاف.

وأفاد مصدر في بلدية البندقية إن "سيني" مرشحة بالتأكيد لاستضافة رئيس أمازون، بيزوس، الذي وصل هذا الأسبوع للبحث عن أماكن محتملة ومقابلة عمدة البندقية.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن بيزوس "قلق للغاية" بشأن الخصوصية، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر في بلدية البندقية أنه لن يتم إغلاق أي أماكن عامة، وسيظل بإمكان السياح الاستمتاع بأجواء المدينة أثناء إقامة حفل الزفاف.

وحول تكلفة الحفل، انتشرت تقارير صادمة العام الماضي، تفيد بأن تكلفة حفل الزفاف ستبلغ 500 مليون دولار، وهو ما سخر منه بيزوس واصفا إياه بـ"الأخبار الكاذبة".

وقال منظم حفلات زفاف، فضل عدم الكشف عن هويته: "يمكنك إقامة حفل زفاف رائع في البندقية مقابل نصف مليون دولار، لكنني أعتقد أن 30 مليون دولار هي الحد الأدنى، وليس الحد الأقصى".

وكان بيزوس أعلن خطوبته على سانشيز في مايو 2023.