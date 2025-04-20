أسرار مذهلة لحفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم المقرر في البندقية

أسرار مذهلة لحفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم المقرر في البندقية
خبرني - كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل حفل زفاف مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، ثاني أغنى رجل في العالم، والذي من المقرر أن يقام في مدينة البندقية الإيطالية، وفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".
وقالت الصحيفة البريطانية إن سكان مدينة البندقية متحمسون جدا للحدث، حيث من المقرر أن يقام حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم على زوجته الثانية الإعلامية لورين سانشيز في يونيو.
وقال مصدر محلي إن الناس في حالة من الحماس الشديد "من سيارات الأجرة المائية إلى موظفي الاستقبال في الفنادق".
وتوافق دانييل ناي، منتجة العديد من حفلات الزفاف الضخمة للمشاهير والملوك، والتي أقيم العديد منها أيضا في "المدينة العائمة" التاريخية في إيطاليا، قائلة: "مدينة البندقية بأكملها تعج بالحماس، الآن بعد أن انكشفت الأسرار".
وقالت الصحيفة البريطانية، إنها خطوة ذكية من جيف بيزوس باختياره أجمل مدينة رومانسية في العالم لحفل زفافه على لورين سانشيز.
وأضافت أن "هذا إنجاز كبير للعلاقات العامة، إذ يجذب الاهتمام والاستثمار في وقت تشهد فيه المدينة نهضة ثقافية جديدة"، حيث أن ثلاثة من أفضل فنادق المدينة محجوزة بالكامل للحفل: أمان فينيس، وسانت ريجيس، وقصر غريتي.
وستستقبل هذه الفنادق حوالي 200 ضيف، يعتقد أنهم من المشاهير مثل أوبرا وينفري، وكيم كارداشيان، وباربرا سترايسند، وليوناردو دي كابريو، بالإضافة إلى رئيسة مجلة فوغ، آنا وينتور، ورجلي الأعمال باري ديلر وبيل غيتس.
وأفادت مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ضمن قائمة الضيوف المدعوين إلى حفل الزفاف.
كما سيحتاج الأمر إلى توفير أماكن لـ 200 موظف دعم إضافي بين 26 و29 يونيو، حيث تتحدث مصادر عن فعاليات متعددة على مدار ثلاثة أيام.
لكن الحدث الأبرز سيكون حفل الزفاف، ويعتقد الكثيرون في البندقية أن جزيرة سان جورجيو ماغوري الخاصة، هي المكان الذي اختاره الزوجان لإقامة هذا الحدث، ويضم هذا المكان الجميل والمنعزل دير سان جورجيو السابق الذي يضم الآن مؤسسة "سيني" وهي مؤسسة خيرية ثقافية.
وقال متحدث باسم المؤسسة إنهم "غير قادرين على تأكيد أو التعليق أو نفي" أي علاقة بالزفاف.
وأفاد مصدر في بلدية البندقية إن "سيني" مرشحة بالتأكيد لاستضافة رئيس أمازون، بيزوس، الذي وصل هذا الأسبوع للبحث عن أماكن محتملة ومقابلة عمدة البندقية.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن بيزوس "قلق للغاية" بشأن الخصوصية، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر في بلدية البندقية أنه لن يتم إغلاق أي أماكن عامة، وسيظل بإمكان السياح الاستمتاع بأجواء المدينة أثناء إقامة حفل الزفاف.
وحول تكلفة الحفل، انتشرت تقارير صادمة العام الماضي، تفيد بأن تكلفة حفل الزفاف ستبلغ 500 مليون دولار، وهو ما سخر منه بيزوس واصفا إياه بـ"الأخبار الكاذبة".
وقال منظم حفلات زفاف، فضل عدم الكشف عن هويته: "يمكنك إقامة حفل زفاف رائع في البندقية مقابل نصف مليون دولار، لكنني أعتقد أن 30 مليون دولار هي الحد الأدنى، وليس الحد الأقصى".
وكان بيزوس أعلن خطوبته على سانشيز في مايو 2023.
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