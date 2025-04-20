قطة تخترق واحدة من أكثر المناطق الأمنية في العالم

قطة تخترق واحدة من أكثر المناطق الأمنية في العالم
خبرني - أثارت حادثة طريفة بطلتها قطة، ضجة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما وجدت طريقها إلى الحديقة الشمالية المحاطة بإجراءات أمنية مشددة قرب البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الجمعة، ما استدعى تدخل الموظفين، ولفت أنظار الصحافيين الموجودين في المكان.
القطة، التي سُميت لاحقاً باسم "صوفي" على مواقع التواصل الاجتماعي، تتميّز بلونها الرمادي، وعينيها الخضراوين اللامعتين، وكانت ترتدي طوقاً مجهزاً، على ما يبدو، بجهاز تعقّب من نوع "AirTag"، الذي يتيح تتبع الموقع عبر الهواتف الذكية.
ووثّق صحافيون ظهور القطة "صوفي" داخل محيط البيت الأبيض، إذ التقطوا صوراً ومقاطع فيديو لها أثناء تجولها بكل هدوء في منطقة يُعدّ اختراقها أمراً شبه مستحيل، نظراً لحجم التدابير الأمنية المشددة التي تفرضها الخدمة السرية الأمريكية، من كاميرات مراقبة، وحواجز إلكترونية، ودوريات راجلة على مدار الساعة، وفق ما نشرته شبكة "ABC NEWS" عبر موقعها الإلكتروني.
ولم تكتفِ "صوفي" بالتجول في الحديقة، بل انتهى بها المطاف في غرفة المؤتمرات الصحافية، حيث يجتمع الصحافيون عادة لتوجيه الأسئلة إلى المتحدثين باسم الرئيس الأمريكي.
لاحقًا، وبمساعدة موظفين من البيت الأبيض، تم التوصل إلى صاحب القطة وإعادتها إليه، في نهاية سعيدة لقصة أثارت الفضول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحوّلت إلى مادة ساخرة وسط أجواء رسمية مشددة.
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