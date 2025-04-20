قطة تخترق واحدة من أكثر المناطق الأمنية في العالم

خبرني - أثارت حادثة طريفة بطلتها قطة، ضجة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما وجدت طريقها إلى الحديقة الشمالية المحاطة بإجراءات أمنية مشددة قرب البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الجمعة، ما استدعى تدخل الموظفين، ولفت أنظار الصحافيين الموجودين في المكان.

القطة، التي سُميت لاحقاً باسم "صوفي" على مواقع التواصل الاجتماعي، تتميّز بلونها الرمادي، وعينيها الخضراوين اللامعتين، وكانت ترتدي طوقاً مجهزاً، على ما يبدو، بجهاز تعقّب من نوع "AirTag"، الذي يتيح تتبع الموقع عبر الهواتف الذكية.

ووثّق صحافيون ظهور القطة "صوفي" داخل محيط البيت الأبيض، إذ التقطوا صوراً ومقاطع فيديو لها أثناء تجولها بكل هدوء في منطقة يُعدّ اختراقها أمراً شبه مستحيل، نظراً لحجم التدابير الأمنية المشددة التي تفرضها الخدمة السرية الأمريكية، من كاميرات مراقبة، وحواجز إلكترونية، ودوريات راجلة على مدار الساعة، وفق ما نشرته شبكة "ABC NEWS" عبر موقعها الإلكتروني.

ولم تكتفِ "صوفي" بالتجول في الحديقة، بل انتهى بها المطاف في غرفة المؤتمرات الصحافية، حيث يجتمع الصحافيون عادة لتوجيه الأسئلة إلى المتحدثين باسم الرئيس الأمريكي.

لاحقًا، وبمساعدة موظفين من البيت الأبيض، تم التوصل إلى صاحب القطة وإعادتها إليه، في نهاية سعيدة لقصة أثارت الفضول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحوّلت إلى مادة ساخرة وسط أجواء رسمية مشددة.