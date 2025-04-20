رفض تأجيل محاكمة ديدي بتهمة الاتجار في البشر

رفض تأجيل محاكمة ديدي بتهمة الاتجار في البشر
خبرني - رفض قاض أمريكي الجمعة، طلب شون "ديدي" كومز تأجيل محاكمته المقبلة بتهمة الاتجار في البشر لأغراض جنسية لمدة شهرين.
وقال أرون سوبرامانيان قاضي المحاكم الجزئية إن مغني الهيب هوب قدم طلبه قبل موعد محاكمته بوقت قصير جداً، ومن المزمع حالياً بدء اختيار هيئة المحلفين في الخامس من مايو(أيار)، على أن تنعقد المرافعات الافتتاحية في 12 مايو (أيار).
ودفع كومز 55 عاماً ببراءته من خمس تهم جنائية، منها الابتزاز وتجارة الجنس. ويقول ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن إن كومز استخدم إمبراطوريته التجارية للاعتداء الجنسي على النساء بين عامي 2004 و2024.
ويقول محامو كومز إن النشاط الجنسي الذي وصفه الادعاء العام كان بالتراضي.
وفي ملف مقدم للمحكمة يوم الأربعاء، طلب مارك أجنيفيلو محامي كومز من القاضي سوبرامانيان تأجيل المحاكمة لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإعداد دفاعه عن التهم الجديدة الموجهة لموكله في الرابع من أبريل (نيسان).
وقال أجنيفيلو أيضاً إن الدفاع يحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة رسائل البريد الإلكتروني التي يريد ممن تقول إنها ضحية تسليمها.
وعارض ممثلو الادعاء العام الاتحاديون أي تأخير، وكتبوا في ملف قضائي مقدم في الأول من أمس الخميس، أن التهم الإضافية الموجهة هذا الشهر لا تعد إجراء جديداً كلياً، وقالوا إن كومز لا يحق له الاطلاع على اتصالات من تقول إنها ضحية.
ويدرس سوبرامانيان أيضاً قضايا أخرى تتعلق بالأدلة، مثل ما إذا كان ينبغي السماح لمن يقلن إنهن ضحايا بالإدلاء بشهاداتهن بأسماء مستعارة.
وكومز مسجون في بروكلين منذ سبتمبر (أيلول).
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