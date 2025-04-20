رفض تأجيل محاكمة ديدي بتهمة الاتجار في البشر

خبرني - رفض قاض أمريكي الجمعة، طلب شون "ديدي" كومز تأجيل محاكمته المقبلة بتهمة الاتجار في البشر لأغراض جنسية لمدة شهرين.

وقال أرون سوبرامانيان قاضي المحاكم الجزئية إن مغني الهيب هوب قدم طلبه قبل موعد محاكمته بوقت قصير جداً، ومن المزمع حالياً بدء اختيار هيئة المحلفين في الخامس من مايو(أيار)، على أن تنعقد المرافعات الافتتاحية في 12 مايو (أيار).

ودفع كومز 55 عاماً ببراءته من خمس تهم جنائية، منها الابتزاز وتجارة الجنس. ويقول ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن إن كومز استخدم إمبراطوريته التجارية للاعتداء الجنسي على النساء بين عامي 2004 و2024.

ويقول محامو كومز إن النشاط الجنسي الذي وصفه الادعاء العام كان بالتراضي.

وفي ملف مقدم للمحكمة يوم الأربعاء، طلب مارك أجنيفيلو محامي كومز من القاضي سوبرامانيان تأجيل المحاكمة لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإعداد دفاعه عن التهم الجديدة الموجهة لموكله في الرابع من أبريل (نيسان).

وقال أجنيفيلو أيضاً إن الدفاع يحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة رسائل البريد الإلكتروني التي يريد ممن تقول إنها ضحية تسليمها.

وعارض ممثلو الادعاء العام الاتحاديون أي تأخير، وكتبوا في ملف قضائي مقدم في الأول من أمس الخميس، أن التهم الإضافية الموجهة هذا الشهر لا تعد إجراء جديداً كلياً، وقالوا إن كومز لا يحق له الاطلاع على اتصالات من تقول إنها ضحية.

ويدرس سوبرامانيان أيضاً قضايا أخرى تتعلق بالأدلة، مثل ما إذا كان ينبغي السماح لمن يقلن إنهن ضحايا بالإدلاء بشهاداتهن بأسماء مستعارة.

وكومز مسجون في بروكلين منذ سبتمبر (أيلول).