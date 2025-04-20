كيف نميز بين النشاط العادي واضطراب فرط الحركة عند الاطفال؟

خبرني - إذا كنتِ أمًا لطفل في سن ما قبل المدرسة، فأنتِ بالتأكيد تعرفين كم يمكن أن يكون صغيرك مليئًا بالطاقة، وفضوليًا، لا يتوقف عن الكلام، يطرح ألف سؤال في الدقيقة، يعشق الحركة والاستكشاف يتسلّق الكراسي والطاولات وكأن البيت حديقة مغامرات ويبدو أنه لا يتعب وكأن بطاريته لا تنفد أبدًا.

في هذه المرحلة العمرية، يتعلّم الطفل من خلال الحركة واللعب والتجربة، كما أنه قد يجد صعوبة في الجلوس لفترة طويلة أو التركيز في نشاط لا يحتوي على شاشة، هذا كله طبيعي جدًا ومتوقع.

لكن ماذا لو شعرتِ أن طفلك مختلف؟ أن حركته زائدة عن الحد؟ أن تركيزه شبه معدوم؟ كيف تعرفين إن كان الأمر مجرد "نشاط طفولي"، أم أنه قد يكون مؤشرًا لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)؟

كل طفل نشيط.. ولكن ليس كل نشاط طبيعي

هناك فرق واضح بين النشاط الطبيعي والسلوك الذي يتجاوز الحد المعقول، الفرق يبدأ عندما يؤثر هذا السلوك على قدرة الطفل على التفاعل مع من حوله، أو على سلامته الشخصية.

على سبيل المثال، في عمر 3 سنوات، يستطيع أغلب الأطفال فهم التحذيرات البسيطة، كعدم لمس الموقد الساخن، في عمر 4 سنوات، يصبح الطفل أكثر وعيًا بالمخاطر، ويتعلّم كيف يضبط سلوكه حسب الموقف. أما في عمر 5 سنوات، فيُتوقع أن يلتزم بالقواعد الأساسية، ويشارك الآخرين اللعب، ويُبدي انتباهًا لأنشطة لا تشمل الشاشات لمدة تصل إلى 10 دقائق.

تعكس هذه المهارات الإنجازات المتوقعة لما لا يقل عن 75% من الأطفال في كل فئة عمرية، فإذا لاحظتِ أن طفلك لا يكتسب هذه المهارات مثل أقرانه، فهنا تبدأ المؤشرات التي يجب مراقبتها.

علامات لا يجب تجاهلها

هناك سلوكات معيّنة لا يجب أن تمر مرور الكرام، ليست كل طاقة زائدة دليلًا على اضطراب، لكن بعض الإشارات المتكررة قد تكون دعوة لنتوقف قليلًا عندها، إليك أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه:

صعوبة في التركيز على الأنشطة غير المرتبطة بالشاشات لأكثر من 5 إلى 10 دقائق في عمر 5 سنوات، مع حركة مفرطة أو تسلق متكرر في مواقف لا تتطلب نشاطًا بدنيًا.

الانتقال من لعبة إلى أخرى بسرعة أو لا يستطيع اللعب بلعبة واحدة لفترة مناسبة.

التصرف بتسرع وعدم القدرة على الانتظار أو الوقوف في طابور.

مقاطعة البالغين باستمرار في أثناء الحديث أو المكالمات.

تجاهل التحذيرات والتصرف بطرق غير آمنة، كالجري نحو الشارع أو لمس أدوات ساخنة.

التحدث كثيرًا أو إصدار أصوات عالية في أوقات تتطلب الهدوء، مثل أداء الواجبات أو الاستماع للمعلمة.

النشاط المستمر وصعوبة تهدئة الجسم.

التفاعل المفرط أو الاندفاعي في المواقف الاجتماعية.

تحديات في تكوين صداقات أو اللعب بشكل منظم مع أقرانه.

ماذا يعني ذلك؟ لا تتسرّعي بالحكم

ليس كل طفل نشيط هو بالضرورة مصاب باضطراب فرط الحركة، بعض الأطفال يتأخرون في اكتساب المهارات الطبيعية، أو يمرون بفترات من التوتر والقلق قد تظهر على شكل سلوك زائد أو تشتت. ومع ذلك، إن اجتمعت مجموعة من هذه السلوكات وكانت تؤثر على حياته اليومية بشكل واضح، فربما حان الوقت للتحدث مع معلمته ومشاورة مختص وعدم ترك الأمر من دون علاج.