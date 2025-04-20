  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رافينيا : لم أسمع شيئا قبل ركلة الجزاء

رافينيا : لم أسمع شيئا قبل ركلة الجزاء

2025-04-20 05:17:26
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - شدد البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، على صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه، في الوقت بدل الضائع لمباراة سيلتا فيجو، وسجلها بنفسه ليمنح البلوجرانا الفوز (4-3)، ضمن الجولة 32 من الليجا، اليوم السبت.

وقال رافينيا، في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "منذ اللحظة التي رأيت فيها التدخل على أولمو، عرفت أن هناك ركلة جزاء.. كان الأمر واضحا جدا بالنسبة لي.. منذ تلك اللحظة، بدأت أركز على كيفية تسديد الركلة".

وأضاف: "عندما وضعت الكرة على نقطة الجزاء، زاد تركيزي، لم أسمع شيئا في رأسي.. كنت أركز فقط على تسجيل الهدف.. ارتداء هذا القميص يعني الاستعداد لمثل هذه اللحظات".

وتابع: "هذه اللحظات تشعر الجماهير بالتوتر.. لكن بالنسبة لنا، نحن المتواجدون في الملعب، يجب أن نتحلى بالهدوء قدر الإمكان، لمساعدة الفريق وتحقيق انتصارات كهذه".

وأكمل: "تسجيل 50 هدفا مع هذا الفريق، في أقل من 3 سنوات، هو أمر مميز جدا بالنسبة لي.. بصراحة، حتى في أروع أحلامي، لم أتخيل أبدا أن هذا ممكن".

وختم: "أود شكر الجميع على حبهم ودعمهم لي، سأستمر في التحسن، حتى أتمكن من إحراز المزيد من الأهداف".

MENAFN20042025000151011027ID1109449979

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث