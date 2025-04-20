رافينيا : لم أسمع شيئا قبل ركلة الجزاء

خبرني - شدد البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، على صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه، في الوقت بدل الضائع لمباراة سيلتا فيجو، وسجلها بنفسه ليمنح البلوجرانا الفوز (4-3)، ضمن الجولة 32 من الليجا، اليوم السبت.

وقال رافينيا، في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "منذ اللحظة التي رأيت فيها التدخل على أولمو، عرفت أن هناك ركلة جزاء.. كان الأمر واضحا جدا بالنسبة لي.. منذ تلك اللحظة، بدأت أركز على كيفية تسديد الركلة".

وأضاف: "عندما وضعت الكرة على نقطة الجزاء، زاد تركيزي، لم أسمع شيئا في رأسي.. كنت أركز فقط على تسجيل الهدف.. ارتداء هذا القميص يعني الاستعداد لمثل هذه اللحظات".

وتابع: "هذه اللحظات تشعر الجماهير بالتوتر.. لكن بالنسبة لنا، نحن المتواجدون في الملعب، يجب أن نتحلى بالهدوء قدر الإمكان، لمساعدة الفريق وتحقيق انتصارات كهذه".

وأكمل: "تسجيل 50 هدفا مع هذا الفريق، في أقل من 3 سنوات، هو أمر مميز جدا بالنسبة لي.. بصراحة، حتى في أروع أحلامي، لم أتخيل أبدا أن هذا ممكن".

وختم: "أود شكر الجميع على حبهم ودعمهم لي، سأستمر في التحسن، حتى أتمكن من إحراز المزيد من الأهداف".

