رافينيا : لم أسمع شيئا قبل ركلة الجزاء

رافينيا : لم أسمع شيئا قبل ركلة الجزاء
خبرني - شدد البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، على صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه، في الوقت بدل الضائع لمباراة سيلتا فيجو، وسجلها بنفسه ليمنح البلوجرانا الفوز (4-3)، ضمن الجولة 32 من الليجا، اليوم السبت.
وقال رافينيا، في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "منذ اللحظة التي رأيت فيها التدخل على أولمو، عرفت أن هناك ركلة جزاء.. كان الأمر واضحا جدا بالنسبة لي.. منذ تلك اللحظة، بدأت أركز على كيفية تسديد الركلة".
وأضاف: "عندما وضعت الكرة على نقطة الجزاء، زاد تركيزي، لم أسمع شيئا في رأسي.. كنت أركز فقط على تسجيل الهدف.. ارتداء هذا القميص يعني الاستعداد لمثل هذه اللحظات".
وتابع: "هذه اللحظات تشعر الجماهير بالتوتر.. لكن بالنسبة لنا، نحن المتواجدون في الملعب، يجب أن نتحلى بالهدوء قدر الإمكان، لمساعدة الفريق وتحقيق انتصارات كهذه".
وأكمل: "تسجيل 50 هدفا مع هذا الفريق، في أقل من 3 سنوات، هو أمر مميز جدا بالنسبة لي.. بصراحة، حتى في أروع أحلامي، لم أتخيل أبدا أن هذا ممكن".
وختم: "أود شكر الجميع على حبهم ودعمهم لي، سأستمر في التحسن، حتى أتمكن من إحراز المزيد من الأهداف".
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