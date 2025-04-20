زلزال في برشلونة.. ليفاندوفسكي مهدد بالغياب عن مباراتي الكلاسيكو
خبرني - تلقى برشلونة صدمة قوية بعد إصابة مهاجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، خلال مواجهة سيلتا فيجو في الجولة 32 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز مثير للبارسا (4-3) على ملعب مونتجويك، اليوم السبت.
وطلب ليفاندوفسكي استبداله في الدقيقة 77، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، قبل أن يسقط أرضًا، مما دفع الطاقم الطبي للتدخل مباشرةً.
ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الانطباعات الأولية داخل غرفة ملابس برشلونة لا تبشر بالخير، وسط حديث عن تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية.
وإذا تأكدت هذه الإصابة، فإن المدة المتوقعة للغياب لا تقل عن 3 أسابيع.
وهو ما يعني ابتعاد الدولي البولندي عن نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد، المقرر السبت المقبل، وكذلك عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام إنتر ميلان يوم 30 أبريل/نيسان الجاري.
كما ستكون مشاركة ليفا في كلاسيكو الليجا أمام الميرينجي، يوم 11 مايو/آيار المقبل، محل شك كبير أيضا.
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