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زلزال في برشلونة.. ليفاندوفسكي مهدد بالغياب عن مباراتي الكلاسيكو

زلزال في برشلونة.. ليفاندوفسكي مهدد بالغياب عن مباراتي الكلاسيكو

2025-04-20 05:17:26
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تلقى برشلونة صدمة قوية بعد إصابة مهاجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، خلال مواجهة سيلتا فيجو في الجولة 32 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز مثير للبارسا (4-3) على ملعب مونتجويك، اليوم السبت.

وطلب ليفاندوفسكي استبداله في الدقيقة 77، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، قبل أن يسقط أرضًا، مما دفع الطاقم الطبي للتدخل مباشرةً.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الانطباعات الأولية داخل غرفة ملابس برشلونة لا تبشر بالخير، وسط حديث عن تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية.

وإذا تأكدت هذه الإصابة، فإن المدة المتوقعة للغياب لا تقل عن 3 أسابيع.

وهو ما يعني ابتعاد الدولي البولندي عن نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد، المقرر السبت المقبل، وكذلك عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام إنتر ميلان يوم 30 أبريل/نيسان الجاري.

كما ستكون مشاركة ليفا في كلاسيكو الليجا أمام الميرينجي، يوم 11 مايو/آيار المقبل، محل شك كبير أيضا.

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