تساوي فريقا كاملا .. ساعة يد تشعل الجدل حول صلاح
خبرني - يواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خطف الأنظار ليس فقط بأهدافه الحاسمة وأدائه المميز في الملاعب، بل أيضًا باختياراته الفاخرة خارج المستطيل الأخضر.
وأثار "الفرعون المصري"، ضجة كبيرة بسبب ساعات اليد النادرة والفائقة الفخامة التي يرتديها، والتي تُعد من بين الأغلى في عالم كرة القدم.
وخلال توقيعه عقدًا جديدًا مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027، ظهر صلاح وهو يتألق بساعة "ريتشارد ميل RM 17-02 Tourbillon Titanium" المصنوعة من السيراميك الأزرق.
هذه التحفة الفنية، التي تبلغ قيمتها حوالي 950 ألف دولار (725 ألف جنيه إسترليني)، وتتميز بتصميمها الفريد وإنتاجها المحدود، عكست ذوق صلاح الرفيع ومكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية.
كما أن هذا المبلغ الباهظ، الذي يعادل تقريبًا راتب أسبوعين لصلاح، يكفي لتغطية تكلفة فريق كامل في بعض الدوريات، مما أثار دهشة عشاق كرة القدم.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجذب فيها صلاح الأنظار بساعاته، فقد شوهد سابقًا وهو يرتدي ساعة "Audemars Piguet Royal Oak Concept Flying Tourbillon" بقيمة 164 ألف يورو.
كما ظهر بساعة "Ulysse Nardin Freak Lab" الإصدار المحدود والتي تصل قيمتها إلى 95 ألف دولار، بالإضافة إلى ساعة "Hublot Big Bang Unico Sapphire" التي تُقدر بـ70 ألف دولار.
هذه الساعات، التي تُصنع بأعداد محدودة وتتميز بتصاميم مبتكرة، تُبرز شغف صلاح باقتناء القطع النادرة، مما جعله محط أنظار عشاق الموضة والإكسسوارات الفاخرة.
وأثارت القيمة المذهلة لساعات صلاح نقاشات واسعة بين الجماهير، حيث يرى البعض أنها تعكس نجاحه الباهر واستحقاقه للرفاهية، بينما يتساءل آخرون عن جدوى إنفاق مبالغ طائلة على إكسسوارات تتجاوز في قيمتها ميزانيات أندية بأكملها.
وبينما يواصل محمد صلاح تسجيل الأهداف وكسر الأرقام القياسية، تظل ساعاته الفاخرة رمزًا لتألقه داخل وخارج الملعب، مضيفة لمسة من الفخامة إلى مسيرته الاستثنائية.
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