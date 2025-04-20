تساوي فريقا كاملا .. ساعة يد تشعل الجدل حول صلاح

خبرني - يواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خطف الأنظار ليس فقط بأهدافه الحاسمة وأدائه المميز في الملاعب، بل أيضًا باختياراته الفاخرة خارج المستطيل الأخضر.

وأثار "الفرعون المصري"، ضجة كبيرة بسبب ساعات اليد النادرة والفائقة الفخامة التي يرتديها، والتي تُعد من بين الأغلى في عالم كرة القدم.

وخلال توقيعه عقدًا جديدًا مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027، ظهر صلاح وهو يتألق بساعة "ريتشارد ميل RM 17-02 Tourbillon Titanium" المصنوعة من السيراميك الأزرق.

هذه التحفة الفنية، التي تبلغ قيمتها حوالي 950 ألف دولار (725 ألف جنيه إسترليني)، وتتميز بتصميمها الفريد وإنتاجها المحدود، عكست ذوق صلاح الرفيع ومكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية.

كما أن هذا المبلغ الباهظ، الذي يعادل تقريبًا راتب أسبوعين لصلاح، يكفي لتغطية تكلفة فريق كامل في بعض الدوريات، مما أثار دهشة عشاق كرة القدم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجذب فيها صلاح الأنظار بساعاته، فقد شوهد سابقًا وهو يرتدي ساعة "Audemars Piguet Royal Oak Concept Flying Tourbillon" بقيمة 164 ألف يورو.

كما ظهر بساعة "Ulysse Nardin Freak Lab" الإصدار المحدود والتي تصل قيمتها إلى 95 ألف دولار، بالإضافة إلى ساعة "Hublot Big Bang Unico Sapphire" التي تُقدر بـ70 ألف دولار.

هذه الساعات، التي تُصنع بأعداد محدودة وتتميز بتصاميم مبتكرة، تُبرز شغف صلاح باقتناء القطع النادرة، مما جعله محط أنظار عشاق الموضة والإكسسوارات الفاخرة.

وأثارت القيمة المذهلة لساعات صلاح نقاشات واسعة بين الجماهير، حيث يرى البعض أنها تعكس نجاحه الباهر واستحقاقه للرفاهية، بينما يتساءل آخرون عن جدوى إنفاق مبالغ طائلة على إكسسوارات تتجاوز في قيمتها ميزانيات أندية بأكملها.

وبينما يواصل محمد صلاح تسجيل الأهداف وكسر الأرقام القياسية، تظل ساعاته الفاخرة رمزًا لتألقه داخل وخارج الملعب، مضيفة لمسة من الفخامة إلى مسيرته الاستثنائية.

