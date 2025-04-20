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بعد 50 مباراة .. أرقام مذهلة لميسي مع إنتر ميامي

بعد 50 مباراة .. أرقام مذهلة لميسي مع إنتر ميامي

2025-04-20 05:17:26
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مباراته رقم الـ50 مع إنتر ميامي الأمريكي، أمس السبت.

شهدت مشاركة ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي في مباراة كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي رقماً مميزاً، كما أنها عرفت فوز رفاق أفضل لاعب في العالم 8 مرات بنتيجة 1-0.

وأكد موقع فوتبول إنسايدر أن "البرغوث" الأرجنتيني وصل إلى المباراة رقم 50 في كل البطولات مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب إحصائيات الموقع، فقد قام ميسي بـ62 مساهمة تهديفية خلال تلك الفترة، إذ سجل 42 هدفاً، وقدم 20 تمريرة حاسمة.

وتابع: "يبلغ معدل تسجيل ميسي هدفاً أو تمريرة حاسمة كل 62 دقيقة".

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