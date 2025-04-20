بعد 50 مباراة .. أرقام مذهلة لميسي مع إنتر ميامي

بعد 50 مباراة .. أرقام مذهلة لميسي مع إنتر ميامي
خبرني - وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مباراته رقم الـ50 مع إنتر ميامي الأمريكي، أمس السبت.
شهدت مشاركة ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي في مباراة كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي رقماً مميزاً، كما أنها عرفت فوز رفاق أفضل لاعب في العالم 8 مرات بنتيجة 1-0.
وأكد موقع فوتبول إنسايدر أن "البرغوث" الأرجنتيني وصل إلى المباراة رقم 50 في كل البطولات مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي.
وبحسب إحصائيات الموقع، فقد قام ميسي بـ62 مساهمة تهديفية خلال تلك الفترة، إذ سجل 42 هدفاً، وقدم 20 تمريرة حاسمة.
وتابع: "يبلغ معدل تسجيل ميسي هدفاً أو تمريرة حاسمة كل 62 دقيقة".
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