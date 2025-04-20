متى يبلغ الذكاء ذروته؟ دراسة لجامعة ستانفورد تجيب

خبرني - هناك خرافة شائعة تركز على الشباب، وتعتبر الشيخوخة مرحلة حتمية من التدهور التدريجي، مما يجعل معظم الناس يعتقدون أن أفضل سنوات دماغهم قد مضت.

لكن الحقيقة أن بعض وظائف الدماغ تتحسن مع التقدم في السن، بشرط عدم وجود أمراض، حيث يظل معظم كبار السن قادرين على تعلم أشياء جديدة واتخاذ قرارات سليمة.

لذا، "إذا واصلت الحفاظ على نشاطك الذهني، من خلال تحدي نفسك للتفكير العميق، وتجنب الانشغال المستمر بالمشتتات والزحام المعلوماتي، وتعلم مهارات ومعلومات جديدة، فربما تكون أفضل سنوات ذكائك لا تزال قادمة، وليست خلفك". وفقا لما ذكرته الدكتورة ساندرا بوند تشابمان، مؤسسة ومديرة مركز صحة الدماغ بجامعة تكساس، في مقالها المنشور بصحيفة "هافبوست" الأميركية في أغسطس/آب 2015.

صعود وهبوط الذكاء

لطالما اعتقد العلماء أن قدرتنا على التفكير السريع واسترجاع المعلومات، أو ما يُعرف بـ"الذكاء المرن"، تصل إلى ذروتها في سن العشرين تقريبا، ثم تبدأ في التراجع تدريجيا.

لكن دراسة نُشرت عام 2015، أجراها علماء أعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومستشفى ماساتشوستس العام بعد جمع بيانات من نحو 50 ألف مشارك، أظهرت أن "كل مهارة معرفية تبلغ ذروتها في سن مختلف، وأن الذكاء المرن قد يصل إلى ذروته في الأربعين، كما اتضح أن:

- سرعة استيعاب وتذكر المعلومات الخام، مثل الأسماء والتواريخ والأماكن، تبلغ ذروتها في سن 18 أو 19 عاما، ثم تبدأ في الانخفاض فورا.

- الذاكرة قصيرة المدى تستمر في التحسن حتى سن 25 عاما تقريبا، ثم تبدأ في الانخفاض في سن 35 عاما تقريبا.

- القدرات الأخرى، مثل الذكاء العاطفي وتحسين المفردات، لا تبلغ ذروتها إلا بعد عقود، في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر.

- تراكم الحقائق والمعرفة، أو ما يُعرف ب"الذكاء المتراكم أو المتبلور"، يبلغ ذروته في أواخر الستينيات أو أوائل السبعينيات.

قالت لورا جيرمين، الباحثة في علم الوراثة النفسية والعصبية بمستشفى ماساتشوستس العام، إن الدماغ يستمر في التغير خلال مرحلة البلوغ المبكر ومنتصف العمر، مما يؤثر على طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا مع تقدمنا في العمر. وأضاف جوشوا هارتشورن، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الأداء العقلي يختلف حسب العمر، حيث يتحسن في بعض الأمور ويتدهور في أخرى.

وهو ما أكده سكوت باري كوفمان، عالم النفس المؤلف 9 كتب، في مقاله الذي نشرته "المجلة العلمية الأميركية" في فبراير/شباط 2019، بقوله إنه "ليس هناك عمر يصل فيه الإنسان إلى ذروة أدائه في جميع المهام الإدراكية، بل قد لا يكون هناك عمر يصل فيه الإنسان إلى ذروة أدائه في معظمها".

مميزات الدماغ المتقدم في السن

بعد أن قادت بحثا في العام نفسه شمل بالغين أصحاء في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من العمر، قالت ساندرا تشابمان: "لم نجد أي تراجع في القدرة على اتخاذ القرار في أي فئة عمرية"، بل وجدنا أن القدرة على "التعلم الإستراتيجي" وزيادة مهارة غربلة المعلومات والتركيز على الأهم قد تزداد مع التقدم في السن. وأوضحت أن المشاركين الأكبر سنا أظهروا أداء أفضل غالبا من الأصغر سنا، حيث كانوا أكثر وعيا وحكمة في دراسة خياراتهم قبل اتخاذ القرارات وأقل ميلا للتركيز على الحلول الفورية دون مراعاة النتائج المحتملة.

ويشير بحث تشابمان إلى أن إحدى أبرز مميزات الدماغ المتقدم في السن هي "مستودعه الغني بالمعلومات والخبرات المكتسبة، وقدرته على استنباط وتذكر الأفكار الكبيرة إلى جانب التفاصيل". وهذا يفسر سبب كون العديد من الرؤساء التنفيذيين في الخمسينيات أو الستينيات من العمر بدلا من العشرينيات، فقد يكون الشخص البالغ من العمر (25 عاما) قادرا على استيعاب المزيد من التفاصيل، لكنه أقل قدرة على تقدير المعلومات المهمة المتعلقة بالقرار.

كما تضيف تشابمان أن ميزة أخرى للدماغ المتقدم في السن هي أن "كبار السن أقل تأثرا بالمعلومات السلبية، وأكثر قدرة على تذكر الإيجابيات في المواقف"، مما يعد ميزة مهمة في التفاعلات الاجتماعية.

المعرفة بحد ذاتها ذكاء

يعتقد سكوت كوفمان أن الذكاء لا يُقاس بسرعة المعالجة والتفكير عند الشباب، بل من خلال الخبرة والحكمة والهدف، فالمعرفة تعتبر جزءا من الذكاء. لا يُتوقع من شخص مبتدئ أن يُجري جراحة قلبية بنجاح مقارنة بخبير، ولا من أفضل طالب جامعي أن يقدم أطروحة دكتوراه مثالية مثل خريج ذي خبرة. وفي مقالها، أشارت ساندرا تشابمان إلى أن دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أغفلت العوامل الإيجابية المرتبطة بالسن مثل الخبرة الحياتية والقدرة على التفكير المنطقي والمعرفة المتراكمة التي تعزز القدرة على اتخاذ القرار.

الذكاء اليومي لا يصل إلى ذروته إلا بعد تجاوز الأربعينيات

رغم كل ما سبق، اعتمد قطاع التكنولوجيا سن الخامسة والثلاثين من العمر، "كبداية للشيخوخة"، بناء على دراسة أجرتها جامعة غوتنبرغ في عام 2021، مع مُطّلعين على صناعة التكنولوجيا.

وهي الفكرة التي نسفتها دراسة جديدة أجرتها جامعة ستانفورد ونُشرت مطلع مارس/آذار الماضي، وقدمت نتائج مُفاجئة تفيد بأن "المهارات تزداد بشكل كبير في الأربعينيات من العمر، وأن الذكاء اليومي لا يصل إلى ذروته إلا بعد تجاوز الأربعينيات".

وأشارت إلى أن هذا التحيز ضد من تجاوزوا سن الشباب "زائف تماما"، وأن التقدم في السن قد لا يكون هو وحده ما يجعل أداء الناس يبدون أسوأ في بعض المواقف، "بل بيئتهم أو تعليمهم".

ووفقا لموقع "آي إن سي دوت"، هناك سبب وجيه لأخذ رسالة هذه الدراسة تحديدا على محمل الجد، فهي مُشجّعة للغاية، لأن الاعتقاد بأن عقلك سيتباطأ حتما في منتصف العمر لا يُمكن أن يكون جيدا للتحفيز أو الشيخوخة الصحية. إلى جانب تأكيدها على أن "قدرتك على الحفاظ على ذكائك طوال سنوات عملك هي تحت سيطرتك، ما دمت تحرص على نشاط عقلك، ولم تُصب بأي مشاكل طبية مُحددة". فقد وجدت إحدى الدراسات أن "مجرد حث كبار السن على التسجيل في دورة تدريبية، أدى إلى تحسين أدائهم في اختبارات الذاكرة والانتباه كما لو كانوا أصغر بثلاثين عاما".