هل تجد وسادتك مبللة؟.. تعرف على الأسباب النفسية للبكاء أثناء النوم

خبرني - ربما تستفيق في منتصف الليل لتشعر بلهاثك السريع وقلبك ينبض بشدة، وعندما تنظر حولك تجد نفسك في سريرك، ولا شيء غريب حولك، ولكنك تشعر بأنك مرهق وبكاء عميق ما زال يؤثر فيك. وعندما تنظر إلى وسادتك، تجدها مبللة. لقد كنت تبكي أثناء نومك دون أن تدرك ذلك. في السطور القادمة، سنتعرف على الأسباب النفسية التي قد تكون وراء هذا البكاء أثناء النوم.

لماذا نبكي أثناء النوم؟

قد يكون البكاء أثناء النوم أمرا طبيعيا بالنسبة للأطفال، والسبب في هذا البكاء هو انتقالهم من النوم العميق إلى مرحلة نوم أقل عمقا، فالانتقال بين مراحل النوم المختلفة قد يكون أمرا مزعجا بالنسبة للأطفال الصغار، لأنه يُشعرهم بتغيير في حالتهم لا يفهمونه ولا يستطيعون تجاهله. لكن، مع نمو الأطفال وتطورهم، يقلّ بكاؤهم أثناء النوم.

أما بالنسبة للبالغين، فقد يكون البكاء أثناء النوم أمرا غريبا، قد يدفعنا إلى الشفقة على أنفسنا أو القلق بشأن السبب وراء هذا الأمر. هناك العديد من الأسباب التي قد تقف وراء حدوث البكاء أثناء النوم، ومنها ما يلي:

الكوابيس وضغوط الحياة

الكوابيس هي أحلام تثير استجابة عاطفية قوية ومزعجة، قد تكون شديدة لدرجة تجعل الشخص يستيقظ من شدة الخوف. غالبًا ما ترتبط الكوابيس بمستوى الألم والتوتر الذي يعيشه الشخص في حياته اليومية. من الناحية النفسية، قد تكون الكوابيس وسيلة يستخدمها العقل للتعامل مع المواقف المؤلمة والمزعجة التي يواجهها الشخص طوال اليوم. إحدى وظائف النوم الأساسية هي دعم قدرة الدماغ على تكوين ذكريات عاطفية وتعديل ردود الأفعال العاطفية. يعمل الدماغ أثناء النوم على محاولة معالجة التوتر الكبير الذي يشعر به الشخص. نتيجة لذلك، يحتاج الجسم إلى التعامل مع المشاعر السلبية المكثفة التي قد تؤثر عليه، مما يؤدي إلى البكاء أثناء النوم.

القلق من المستقبل

قد تصبح الكوابيس أيضا وسيلة العقل للتعامل مع القلق الكبير الذي قد يشعر به الشخص بسبب ترقبه للتحديات القادمة في حياته. ويمكن أن يظهر القلق الذي يشعر به الشخص بوضوح على شكل بكاء أثناء النوم.

كبت المشاعر السلبية أثناء اليقظة

من الأسباب الأخرى للبكاء أثناء النوم هو شعور الشخص بحزن عميق لا يجد وسيلة للتعبير عنه أثناء اليقظة بسبب الانشغال بالمهام والمسؤوليات. فلا يهدأ الحزن مع محاولات كتمانه، بل يبحث عن وسيلة للتعبير عن نفسه فيظهر أثناء النوم. وعندما يحدث البكاء أثناء النوم، يتم إطلاق المشاعر المرتبطة بالحزن. كما يمكن أن يكون البكاء أثناء النوم ناتجًا عن الاكتئاب، الذي تشمل أعراضه، بالإضافة إلى التغيرات في عادات النوم والطعام، الرغبة في العزلة ونوبات البكاء غير المبررة.

التقدم في العمر

الخرف هو مجموعة من الأعراض الصحية المرتبطة بشكل أساسي بالتقدم في العمر والشيخوخة، تشمل هذه الأعراض تغيرات تطرأ على ذاكرة الشخص وقدرته على التفكير وقدراته الاجتماعية، يرتبط الخرف أيضا باضطرابات النوم. يوضح الباحثون أن الخرف قد يتسبب في اختلال القدرة على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، إثر تدهور منطقة ما تحت المهاد وجذع الدماغ. قد يواجه الأشخاص بسبب الخرف صعوبات خاصة في النوم، وسرعة انفعال أكبر في المساء، واستيقاظا متكررا أثناء الليل. هنا، بالنسبة لكبار السن، يمكن أن تُسبب التغيرات الجسدية وأعراض الخرف، البكاء أثناء دورات النوم.

بعض الاضطرابات الصحية

صحيح أن البالغين أقل عرضة للبكاء بسبب الألم. لكن، هناك بعض الاضطرابات الصحية والأمراض الشديدة التي قد تدفع الشخص البالغ للبكاء بسبب الألم، والتي منها: آلام الظهر المزمنة أو السرطان. هناك أيضًا بعض أمراض العيون، التي قد تتسبب في وجود دموع في العينين أثناء النوم، مثل التهاب الملتحمة أو الحساسية أو انسداد القناة الدمعية. صحيح أن هذه الحالة ليست بكاء عاطفيا، إلا أنها أحد الأسباب التي قد تجعل وسادتك مُبللة بالدموع، وعلاج هذه الحالات الصحية سيمنع إنتاج الدموع أثناء النوم.

علاج البكاء أثناء النوم

غالبًا، لا يكون البكاء أثناء النوم أمرًا مقلقًا أو مُعبرًا عن أزمة صحية كبيرة. بالنسبة لبعض الأشخاص، قد لا يكون البكاء أثناء النوم أمرًا سيئًا، من الأساس، لأنهم قد يجدون أن هذا الأمر هو وسيلة فعّالة تُمكنهم من التنفيس عن المشاعر السلبية التي لا يستطيعون التعبير عنها أثناء يقظتهم، أما بالنسبة للبعض الآخر فقد يكون البكاء أثناء النوم أمرًا مزعجًا يدفعهم للشفقة على أنفسهم والشعور بالمزيد من الحزن.. عليك أن تُحدد -أولًا- من أيّ الفريقين أنت، حتى تتمكن من التعامل مع الحالة بفعالية.

يتوقف تحديد العلاج المناسب للبكاء أثناء النوم، على تحديد سبب حدوث هذا الأمر، فإذا كان سبب البكاء هو أحد الاضطرابات الصحية السابق ذكرها، فقد يؤدي علاج هذا الاضطراب إلى إيقاف حدوث البكاء أثناء النوم.

إذا كان الحزن أو القلق أو الاكتئاب السبب وراء البكاء أثناء النوم، فعلاج المشكلات التي تُسبب لك هذه المشاعر أو التعرّف على تقنيات فعّالة للتعامل مع القلق والتوتر أو الحصول على العلاج المناسب للاكتئاب، هي أمور من شأنها أن تؤدي إلى إيقاف البكاء أثناء النوم. مشاركة مشاعرك، مع شخص مختص، طبيب أو أخصائي نفسي مؤهل، قد تساعدك على التعامل بفعالية مع مشاعرك وأفكارك السلبية بشكل أفضل. يُمكنك هنا الاستعانة بالعلاج السلوكي المعرفي (CBT) وهو نهج في العلاج يساعد الأشخاص على تعلم تغيير طرائق تفكيرهم بشأن موقف معين لتغيير الاستجابات العاطفية والسلوكية المتعلقة بهذا الموقف.

يجب الحصول على مساعدة متخصصة على نحو خاص، إذا كان البكاء أثناء النوم، يعطل نومك، ويحدث هذا إذا كنت تستيقظ من النوم بسبب البكاء ويصعب عليك العودة للنوم مرة أخرى، عدم الحصول على قسط كاف من النوم الجيد المريح قد يعيق قدرة الشخص على العمل وأداء مهامه ومسؤولياته اليومية، هنا، يكون من المهم استشارة طبيب أو أخصائيّ الصحة النفسية، الذي يمكنه اقتراح خيارات علاجية لتحسين جودة نومك.