بالعباءة والحجاب.. إطلالة عربية لجورجبنا رودريغز شريكة النجم رونالدو

بالعباءة والحجاب.. إطلالة عربية لجورجبنا رودريغز شريكة النجم رونالدو
خبرني - خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الأنظار بظهورها بالحجاب خلال زيارتها إلى جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.
وشاركت جورجينا متابعيها عبر موقع "إنستغرام" بعض الصور من زيارتها إلى أبوظبي والتي شهدت تواجدها في مسجد الشيخ زايد الكبير.
وظهرت جورجينا رودريغيز بإطلالة هادئة ورقيقة حيث ارتدت عباءة أنيقة باللون البيج أضفت عليها مزيدا من الرقي ونسقتها بطريقة بسيطة.
ولكن الملفت الانتباه بشكل خاص كان وشما بالخط العربي نقش على يدها حمل عبارة: "ابعد عنا الشر آمين" في خطوة أثارت فضول المتابعين خاصة أن اختيارها للغة العربية والتي ليست لغتها الأم أضفى على الإطلالة طابعا غير مألوف.
وتبلغ جورجينا رودريغيز 31 عاما وترتبط بعلاقة مع كريستيانو رونالدو 40 عاما منذ عام 2016 عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني وقد أنجبا معا ابنتين هما الأنا (7 أعوام) وبيلا (عامان).
وتعيش جورجينا مع رونالدو في السعودية منذ يناير 2023 بعد انتقاله إلى الدوري السعودي وارتداء قميص النصر في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر يونايتد.
وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي.
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