بالعباءة والحجاب.. إطلالة عربية لجورجبنا رودريغز شريكة النجم رونالدو

خبرني - خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الأنظار بظهورها بالحجاب خلال زيارتها إلى جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.

وشاركت جورجينا متابعيها عبر موقع "إنستغرام" بعض الصور من زيارتها إلى أبوظبي والتي شهدت تواجدها في مسجد الشيخ زايد الكبير.

وظهرت جورجينا رودريغيز بإطلالة هادئة ورقيقة حيث ارتدت عباءة أنيقة باللون البيج أضفت عليها مزيدا من الرقي ونسقتها بطريقة بسيطة.

ولكن الملفت الانتباه بشكل خاص كان وشما بالخط العربي نقش على يدها حمل عبارة: "ابعد عنا الشر آمين" في خطوة أثارت فضول المتابعين خاصة أن اختيارها للغة العربية والتي ليست لغتها الأم أضفى على الإطلالة طابعا غير مألوف.

وتبلغ جورجينا رودريغيز 31 عاما وترتبط بعلاقة مع كريستيانو رونالدو 40 عاما منذ عام 2016 عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني وقد أنجبا معا ابنتين هما الأنا (7 أعوام) وبيلا (عامان).

وتعيش جورجينا مع رونالدو في السعودية منذ يناير 2023 بعد انتقاله إلى الدوري السعودي وارتداء قميص النصر في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي.