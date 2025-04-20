مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأميركية

مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأميركية
خبرني - لقي أربعة أشخاص مصرعهم الليلة الماضية، في منطقة ريفية بوسط ولاية إلينوي الأميركية، جراء تحطم طائرة صغيرة ذات محرك واحد.
وبحسب شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية، ذكر المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة من طراز "سيسنا C180G"، ويُرجح أنها اصطدمت بخطوط كهرباء قبل تحطمها.
وأكد حاكم الولاية،"جيه بي بريتزكر" ، متابعة تطورات التحقيقات التي ما تزال جارية لكشف أسباب الحادث.
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