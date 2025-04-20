مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأميركية

خبرني - لقي أربعة أشخاص مصرعهم الليلة الماضية، في منطقة ريفية بوسط ولاية إلينوي الأميركية، جراء تحطم طائرة صغيرة ذات محرك واحد.

وبحسب شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية، ذكر المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة من طراز "سيسنا C180G"، ويُرجح أنها اصطدمت بخطوط كهرباء قبل تحطمها.

وأكد حاكم الولاية،"جيه بي بريتزكر" ، متابعة تطورات التحقيقات التي ما تزال جارية لكشف أسباب الحادث.



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