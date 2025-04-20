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غير مبررة.. إقالات مثيرة للجدل في البنتاغون

غير مبررة.. إقالات مثيرة للجدل في البنتاغون

2025-04-20 05:17:23
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية تمت إقالتهم مؤخرا بسبب اتهامات بتسريب معلومات سرية، وصفوا هذه الاتهامات بأنها "غير صحيحة".

وبحسب الصحيفة فقد أكد المسؤولون الثلاثة الذين كانوا جزءا من إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الاتهامات الموجهة إليهم "لا أساس لها من الصحة وأنهم لا يعرفون السبب الحقيقي الذي أدى إلى فتح تحقيق ضدهم.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الثلاثة قولهم إن "مسؤولين في البنتاغون قاموا بتشويه سمعتهم عبر مهاجمتهم باتهامات غير مبررة ولا تستند إلى أية حقائق"، معربين عن "خيبة أمل كبيرة" من الطريقة التي أنهت بها وزارة الدفاع خدمتهم.

وأشاروا في بيان مشترك إلى أنهم "محبطون للغاية" بسبب عدم تقديم أي توضيح رسمي بشأن طبيعة التحقيق أو ما إذا كان لا يزال جاريا حتى الآن.

تأتي هذه التطورات في ظل فضيحة تسريب بيانات حساسة داخل البنتاغون، والتي تسببت في زعزعة الاستقرار داخل الوزارة.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت أن رئيس أركان وزارة الدفاع الأمريكية جو كاسبر، سيغادر منصبه في الأيام القليلة المقبلة على خلفية فضيحة تسريب بيانات، وسيتولى منصبا جديدا داخل الوزارة.

كما تم إرسال عدد من كبار المسؤولين في إجازة خلال الأيام الأخيرة، منهم المستشار الأول دان كالدويل، ونائب رئيس الأركان دارين سيلنيك، ورئيس أركان نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ، كولين كارول، بسبب التحقيق المستمر حول تسريب المعلومات.

وأوضحت "بوليتيكو" أن التحقيق الجاري يركز على تسريبات حساسة تتعلق بخطط عسكرية أمريكية حول قناة بنما، ونشر حاملة طائرات إضافية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى زيارة رجل الأعمال إيلون ماسك إلى البنتاغون، وأنشطة جمع استخباراتية لدعم أوكرانيا.

ولم تحدد الوزارة بعد مدى ضلوع المسؤولين المفصولين في هذه التسريبات أو صلتها بالتحقيق.

MENAFN20042025000151011027ID1109449969

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