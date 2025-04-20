56 شهيدا منذ فجر السبت جراء استمرار الاحتلال قصفه قطاع غزة
خبرني - أفادت مصادر طبية باستشهاد 56 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، جراء غارات الاحتلال المتواصلة على عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر السبت.
وانتشلت فرق الإسعاف جثمان شهيدة، فيما أصيب أربعة آخرون من الأطفال والمسنين، عقب قصف مدفعي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب القطاع.
وفي وسط القطاع، استشهد إسماعيل درويش متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها الليلة الماضية، جراء قصف استهدف منزل عائلته في مخيم النصيرات.
واستشهد تسعة فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة درويش قرب مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.
وفي رفح جنوب القطاع، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه ساحل المدينة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 51,157 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,724 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية