أهم التسريبات عن (آي أو إس 19) القادم من آبل

خبرني - تعلن "آبل" عن نظام "آي أو إس 19" (iOS 19) في يونيو/حزيران القادم ضمن فعاليات مؤتمر "دبليو دبليو دي سي" (WWDC) المختص بالمطورين، وذلك كما جرت العادة في الأعوام السابقة.

ورغم أن الشركة تلتزم الصمت بشكل كبير حتى لحظة الإعلان الرسمية عن النظام الجديد والكشف عنه، إلا أن الشائعات والتسريبات عن النظام انتشرت منذ عدة أشهر، وهي في العادة تكون صادقة. وبالطبع الكشف عن "آي أو إس 19" يعني الكشف عن كافة الأنظمة المرافقة له -مثل نظام "آيباد أو إس" (iPadOS)- المخصصة للحواسيب اللوحية ونظام "ماك أو إس" (MacOS) المخصص للحواسيب المكتبية والمحمولة فضلا عن نظام "واتش أو إس" (WatchOS) المخصص لساعات "آبل" الذكية.

تغير كامل في التصميم

تنتشر الشائعات عن منتجات "آبل" المستقبلية بشكل مستمر طوال العام، ورغم أن غالبية هذه الشائعات هي مجرد أحلام أو أفكار مستقبلية يطرحها بعض المطورين، إلا أن قلّة منها هي تسريبات وشائعات حقيقية مصدرها أفراد مقربون من إدارة "آبل"، وذلك مثل الشائعات التي يطلقها مارك غورمان، الصحفي الشهير والمختص في "آبل" في صحيفة "بلومبيرغ" (Bloomberg).

ووفق تصريحات سابقة من غورمان، فإن "آبل" تسعى لتقديم تغير كامل في تصميم واجهة النظام مع "آي أو إس 19′′، وذلك بشكل يتخطى ما رأيناه في السنوات الماضية من الشركة، إذ يصل مستوى إعادة التصميم إلى ما قدمته "آبل" سابقا مع نظام "آي أو إس 7" عام 2013، حين قامت الشركة بتغيير الواجهة تماما وجعله أكثر عصرية.

وبحسب غورمان، فإن التصميم الجديد لواجهة "آي أو إس 19" يقتبس كثيرا من تصميم واجهة نظارة الواقع المعزز "فيجين أو إس" (VisionOS)، وهو ما يعني أيقونات أكثر حيوية ودائرية بشكل كامل فضلا عن تعديلات على عناصر الواجهة والأدوات الخارجية لتصبح أكثر شفافية.

هذه الخطوة تجعل أنظمة "آبل" أقرب إلى بعضها البعض في الشكل والتصميم، فبينما كانت أنظمة الهاتف والحواسيب اللوحية والساعات الذكية متقاربة للغاية، إلا أن نظام نظارة الواقع المعزز كان مختلفا عنها بشكل كبير، بالطبع، لا توجد تفاصيل كافية حول التغيير المنتظر أو حتى صور متوقعة له.

تطبيق كاميرا جديد في "آي أو إس 19"

إحدى الشائعات التي ظهرت أكثر من مرة عبر مصادر مختلفة كانت تقديم "آبل" لتطبيق كاميرا جديد تماما في نظام "آي أو إس 19′′، وهي شائعة تبدو متوقعة عند النظر إلى زر الكاميرا الخارجي والتغيرات التي أضافها على "آيفون 16".

بداية ظهور هذه الشائعة كانت في يناير/كانون الثاني الماضي مع الصحفي المختص في "آبل" جون جروبر عبر مدونته الخاصة، وقد أشار جروبر إلى مقطع فيديو على قناة "فرونت بيج تيك" (Front Page Tech) من المصمم الشهير جون بروسير.

بروسير اطلع على نسخة أولية من تطبيق الكاميرا الجديد في "آي أو إس 19′′، ثم عاود تصميم النسخة بشكل كامل في قناته لينقل هذه الشائعة إلى العالم، وبحسب مقطع بروسير، فإن التطبيق الجديد أبسط وأسهل في الاستخدام كثيرا من النسخة القديمة.

تتغير قوائم الكاميرا مع التطبيق الجديد فتصبح أكثر شفافية مع وجود الحواف الدائرية المميزة والمعروفة لنظام "فيجين أو إس"، وهو ما يعزز من شائعة غورمان حول تحويل نظام "آي أو إس" ليصبح أقرب إليه.

المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن تعلن "آبل" عن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المطورة والقادمة في نظام "آي أو إس 19" تحديدا، ورغم الإطلاق المتعثر لمزايا الذكاء الاصطناعي مع نظام "آي أو إس 18′′، فإن العالم أصبح ينتظر مزايا "آبل" للذكاء الاصطناعي أكثر.

ونشر مارك غورمان سابقا في "بلومبيرغ" أن مزايا الذكاء الاصطناعي في "آي أو إس 19" قد تتأخر قليلا بسبب تأخر مزايا الذكاء الاصطناعي في النظام الحالي، ولكن هذا لن يمنعها من الوصول بشكل كامل.

وأشار إلى ميزة رئيسة قادمة في "آي أو إس 19′′، وهي تعزيز "سيري" بمزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أكثر، لتصبح أقرب إلى "شات جي بي تي" في الاستخدام والقدرة على التفاعل مع الأوامر الموجهة إليها.

ومن غير الواضح في الفترة الحالية حجم الاختلاف بين "سيري" الحالية والنسخة القادمة منها، ولكن يبدو أنها ستكون مجهزة للتعامل مع الأوامر الأكثر تعقيدا والإجابة عن الأسئلة المعقدة المتنوعة.

تطبيق صحة جديدة مع ذكاء اصطناعي طبي

تتباهى "آبل" دوما بمزايا مراقبة الصحة التي تقدمها، وبحسب الشائعات، فإن "آي أو إس 19" يحمل بداخله تحسينات عديدة لتطبيق مراقبة الصحة وعرض بياناتها الموجودة في الهاتف.

وتشمل التحسينات إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح طبية بناءً على تحليل بيانات الحالة الصحية المسجلة في التطبيق فضلا عن إمكانية وصوله إلى الكاميرا لتحليل أداء التمارين الرياضية وتقديم نصائح لتحسينها، ولكن يبدو أن هذه المزايا لن تكون متوفرة فور إطلاق النظام، وقد تتأخر حتى إطلاق التحديث الرابع له الذي يحمل اسم "آي أو إس 19.4".

الترجمة المباشرة في سماعات "آير بودز"

بحسب أحدث التقارير، فإن "آبل" تقدم ميزة جديدة للسماعات الذكية الخاصة بها "آير بودز"، وتعمل هذه الميزة على التقاط اللغات الغريبة عن المستخدم ثم ترجمتها مباشرة بالاعتماد على تطبيق الترجمة الموجود في الهاتف.

من غير الواضح إن كانت هذه الميزة حكرا على الأجيال الجديدة من "آير بودز" أو حتى "آير بودز برو"، ولكن من الواضح أن "آبل" تخطط للمزيد من التحسينات على تجربة السماعات ولم تكتف بطرح مزايا الأجهزة الصوتية المساعدة.

الهواتف المدعومة من "آي أو إس 19"

تدور الشائعات كثيرا حول الهواتف المدعومة من النظام القادم للشركة، ولكن بحسب ما نقله الموقع الفرنسي "آيفون سوفت" (iphonesoft)، فإن نظام "آي أو إس 19" سيكون متوافقا مع أي جهاز قادر على تشغيل "آي أو إس 18′′، ويعني هذا أن قائمة الدعم للجهاز ستكون كالتالي:



طرز أجهزة "آيفون 16"

طرز أجهزة "آيفون 15"

طرز أجهزة "آيفون 14"

طرز أجهزة "آيفون 13"

طرز أجهزة "آيفون 12"

طرز أجهزة "آيفون 11" طرز أجهزة "آيفون إكس إس" (iPhone XS)

وإن صدق هذا التسريب، فإن "آبل" قد تزيل مجموعة من المزايا في الأجهزة القديمة، وذلك كما حدث مع نظام "آي أو إس 18" حين كانت مزايا الذكاء الاصطناعي حصرية لأجهزة "آيفون 16′′ و"آيفون 15 برو" و"برو ماكس".

متى يصدر "آي أو إس 19′′؟

في حال اتبعت "آبل" عادتها في الكشف عن النظام الجديد في يونيو/حزيران، فإن النظام الجديد سيكون متاحا في سبتمبر/أيلول مع طرح "آيفون 17" الجديد من "آبل"، ولكن قد لا تصدر كافة المزايا معا في وقت واحد، وهو الأمر الذي حدث مع "آي أو إس 18".