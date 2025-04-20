تحديث جديد لـ(واتساب) يقدّم ميزات استثنائية

تحديث جديد لـ(واتساب) يقدّم ميزات استثنائية
خبرني - كشفت تقارير صحفية عالمية عن تحديث جديد لتطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" بإصداره التجريبي، الذي يتضمن عدداً من الميزات الاستثنائية.
وأوضحت التقارير أن "واتساب" يعمل الآن على تطوير واختبار ميزة الترجمة التلقائية لرسائل الدردشة وتحديثات القنوات، وباتت حالياً متاحة للاختبار لمُستخدمي إصدار "بيتا" على نظام تشغيل "أندرويد".
ومن المتوقع توسيع نطاق طرح هذه الميزة ليشمل مزيداً من مستخدمي الإصدار التجريبي لـ "واتساب" خلال الأسابيع المُقبلة.
وتدعم هذه الميزة ترجمة اللغات الإسبانية والعربية والبرتغالية والهندية والروسية.
ولأن الترجمة تتم على الجهاز دون الحاجة إلى اتصال إنترنت نشط، يجب على المستخدمين تنزيل حزمة لغة تتوافق مع اللغة التي يريدون ترجمتها، كما يمكنهم تنزيل حزمة تتعرّف تلقائياً على لغة الرسائل الواردة وترجمتها.
ويتوافر زر تفعيل الترجمة في شاشة معلومات الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين اختيار اللغة التي يريدون ترجمة الرسائل منها تلقائياً.
ويمكن القيام بذلك لكل دردشة على حدّة في الدردشات الخاصّة والجماعيّة.
وإذا لم يرغب المستخدمون في ترجمة الرسائل تلقائياً، فيمكنهم القيام بذلك يدوياً بفتح خيار الرسائل والنقر على "ترجمة".
مع ذلك، لا تتوقع أن تكون ترجمة "واتساب" بدقة ترجمات الخدمات السحابية، إذ تتم الترجمة على الجهاز باستخدام حزم لغات خفيفة، وبالتالي، سيتيح "واتساب" للمستخدمين تقديم ملاحظات لتحسين الترجمة دون مشاركة الرسائل الأصلية والمترجمة مع "ميتا".
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