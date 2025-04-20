تحديث جديد لـ(واتساب) يقدّم ميزات استثنائية



خبرني - كشفت تقارير صحفية عالمية عن تحديث جديد لتطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" بإصداره التجريبي، الذي يتضمن عدداً من الميزات الاستثنائية.

وأوضحت التقارير أن "واتساب" يعمل الآن على تطوير واختبار ميزة الترجمة التلقائية لرسائل الدردشة وتحديثات القنوات، وباتت حالياً متاحة للاختبار لمُستخدمي إصدار "بيتا" على نظام تشغيل "أندرويد".

ومن المتوقع توسيع نطاق طرح هذه الميزة ليشمل مزيداً من مستخدمي الإصدار التجريبي لـ "واتساب" خلال الأسابيع المُقبلة.

وتدعم هذه الميزة ترجمة اللغات الإسبانية والعربية والبرتغالية والهندية والروسية.

ولأن الترجمة تتم على الجهاز دون الحاجة إلى اتصال إنترنت نشط، يجب على المستخدمين تنزيل حزمة لغة تتوافق مع اللغة التي يريدون ترجمتها، كما يمكنهم تنزيل حزمة تتعرّف تلقائياً على لغة الرسائل الواردة وترجمتها.

ويتوافر زر تفعيل الترجمة في شاشة معلومات الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين اختيار اللغة التي يريدون ترجمة الرسائل منها تلقائياً.

ويمكن القيام بذلك لكل دردشة على حدّة في الدردشات الخاصّة والجماعيّة.

وإذا لم يرغب المستخدمون في ترجمة الرسائل تلقائياً، فيمكنهم القيام بذلك يدوياً بفتح خيار الرسائل والنقر على "ترجمة".

مع ذلك، لا تتوقع أن تكون ترجمة "واتساب" بدقة ترجمات الخدمات السحابية، إذ تتم الترجمة على الجهاز باستخدام حزم لغات خفيفة، وبالتالي، سيتيح "واتساب" للمستخدمين تقديم ملاحظات لتحسين الترجمة دون مشاركة الرسائل الأصلية والمترجمة مع "ميتا".