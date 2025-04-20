الأردن.. عرض فيلم حبة قمح في عمان بحضور السفير التركي

خبرني - عرض بالعاصمة الأردنية عمان، مساء السبت، فيلم "حبة قمح" الذي يستلهم الحياة الشخصية للبرلماني التركي، سفير الأمم المتحدة للسلام سركان بيرم.

وجرى عرض الفيلم بتنظيم من معهد "يونس إمرة" في مسرح مركز الحسين الثقافي، بحضور بيرم وسفير أنقرة لدى المملكة يعقوب جايماز أوغلو، وفق مراسل الأناضول.

كما حضر العرض مدير معهد "يونس إمرة" التركي أنصار فرات، وعدد كبير من المهتمين بقصة الفيلم بينهم برلمانيون أردنيون، والتي تتناول المصاعب التي يواجهها ذوو الإعاقة.

وعلى هامش العرض، قال السفير جايماز أوغلو: "إن الفيلم يتحدث عن حياة نائب برلماني، ويركز على الجانب الإنساني، ويعكس الألم المشترك بين مجتمعاتنا، وما يواجهه شخص من ذوي الإعاقة من معاناة في حياته".

أضاف السفير التركي للأناضول، أن الفيلم يؤكد أن "ما نسميه إعاقات لا يمكن أن تكون كذلك أمام النجاح".

واستدرك: "هذا الفيلم حظي بإقبال كبير، وتم عرضه في العديد من البلدان ولاقى اهتماماً كبيراً، وحاز في الهند جائزة أفضل فيلم وثائقي يركز على القضايا الإنسانية".

كما بين جايماز أوغلو أن الفيلم "يغير نظرة الناس سليمي الأبدان إلى ذوي الإعاقة، لذلك فهو يمثل أهمية كبيرة للفت الانتباه إلى ذلك".

وأشار إلى أن "قطاع الأفلام والمسلسلات في تركيا أصبح يمثل قطاعا مهما للغاية خلال السنوات الأخيرة، إذ إنه يساهم في تعزيز الروابط وعكس الثقافة التركية بصورة إيجابية، ونحن سعداء بذلك".

وقال جايماز أوغلو: "نحرص دائما أن يكون تعاوننا مع جميع الشعوب على جميع الأصعدة، ومنها المجال الثقافي، ونشكر المملكة الأردنية الهاشمية على إتاحة الفرصة لنا من أجل تعزيز هذه الروابط".

بدوره قال فرات للأناضول: "اليوم نستضيف البرلماني التركي سركان بيرم بمناسبة عرض خاص لفيلم حبة قمح، والذي تم تصويره استلهاما بحياته الشخصية، كونه يعتبر شخصية مهمة استطاع أن ينجح في حياته رغم الإعاقة وصعوبات الحياة، فهو يعتبر مثلا مهما لذوي الإعاقة في العالم".

وفي حديث للأناضول، أكد بيرم أن رسالته هي "رسالة السلام، وهذا الفيلم وقصة حياتي تمثل التمسك بالحياة والثبات ضد العوائق، والصراع لأجل الحياة، لذلك نحاول أن نوصل هذه الرسالة للجميع، لأن هناك في العالم مليارا ونصف مليار من ذوي الهمم".

وأضاف: "الطبيعة لا ترحم، والكوارث في هذه الحياة صعبة، وما دامت الحياة كذلك نرجو من الناس أن يرحموا بعضهم، نريد السلام لفلسطين ولغزة، لا نريد القتال والقتل والمجازر".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.