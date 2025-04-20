الزعبي: نحرص على ضمان كفاءة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية

خبرني - أكدت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، أن ضمان الكفاءة التشغيلية والموثوقية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية يُعد أولوية استراتيجية للوزارة، لما له من دور محوري في تعزيز استمرارية الأعمال والحفاظ على جاهزية البنية التحتية الرقمية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها إلى مركز البيانات للتعافي من الكوارث في محافظة العقبة، والذي يُعد من الركائز الأساسية في منظومة التحول الرقمي الوطني، حيث يوفر حلولًا تقنية احتياطية تضمن استمرارية الأنظمة والخدمات الحكومية الحيوية في حالات الطوارئ.

ويعمل المركز على استضافة نسخ احتياطية من البيانات والتطبيقات الحكومية ضمن بيئة تشغيل بديلة وآمنة، ويمتاز ببنية تحتية متقدمة تشمل خوادم عالية الأداء، وشبكات اتصال مؤمنة، وأنظمة طاقة وتبريد مستقلة.

وخلال الجولة، اطلعت الزعبي والوفد المرافق على الجاهزية الفنية والتشغيلية للمركز، وآليات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، وخطط استمرارية الأعمال والاستجابة للطوارئ.

وأشارت الزعبي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة بهدف التأكد من فعالية البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات التقنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال استمرارية الأعمال والتحول الرقمي.



وفي سياق زيارتها لمحافظة العقبة، قامت الأمين العام بزيارة مركز الخدمات الحكومية في العقبة، واطلعت على سير العمل وآلية تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدةً على أهمية تحسين تجربة المستفيدين، وضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة داخل هذه المراكز، مشيدةً في الوقت ذاته بجاهزية الكوادر العاملة ودورهم في توفير خدمة فعالة ومتميزة.