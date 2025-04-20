وفد تجاري أردني يشارك بمعرض في باكستان

خبرني - شارك وفد تجاري أردني في معرض (HEMS) 2025 الذي يقام حاليا في مركز إكسبو بمدينة لاهور – باكستان، وتنظمه سلطة تنمية التجارة في جمهورية باكستان الاسلامية.

وأكد رئيس الوفد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب في تصريح صحفي اليوم الاحد، "حرص القطاع التجاري الأردني على المشاركة الدائمة بالمعارض والفعاليات والتظاهرات الاقتصادية بهدف تعزيز التعاون مع مختلف الدول وفتح أسواق جديدة للمستوردين والمصدرين الاردنيين.

وأشار الخطيب الى ان مشاركة الوفد الأردني الذي يضم عددا من ممثلي الفعاليات التجارية والشركات الاردنية العاملة بقطاع الانشاءات والادوات الصحية والكهربائيات ومواد البناء وقطاع الاعمال الزراعية، "يشكل فرصة مهمة للتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين سواء في باكستان او من مختلف الدول المشاركة في المعرض، مما يتيح تبادل الخبرات وبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية، خصوصًا في القطاعات التي يشملها المعرض مثل الصحة والهندسة والصناعات المعدنية.

ولفت الخطيب الى أن هذا المعرض يشكل منصة مثالية للتعرف على أحدث التطورات والفرص في مجالات الصحة والهندسة والمعادن، فضلاً عن كونه مناسبة هامة لتوسيع التعاون بين الشركات الاردنية والباكستانية في هذه المجالات.

وبين ان المعرض ضم منتجات لمجموعة واسعة من القطاعات، منها الآلات الزراعية، الرخام والمعادن، مواد البناء، الحرف اليدوية، معدات السلامة، والمنتجات الصحية ، الآلات الكهربائية (مثل المضخات، المحركات، المحولات، والمولدات)، المراوح والأجهزة المنزلية الكهربائية، الصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.

وأوضح الخطيب أن الوفد قام بزيارة مدينة سيالكوت الباكستانية والتقى نظرائه في غرفة تجارة وصناعة سيالكوت، ومناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتين، تهدف إلى إرساء أطر عملية للتعاون المستقبلي، وتسهيل تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تُسهم في تعزيز حضور المنتجات الأردنية في السوق الباكستاني، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية تخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة.

يذكر أن صادرات المملكة إلى باكستان بلغت خلال عام 2024 نحو 7 ملايين دينار، مقابل نحو 30 مليون دينار مستوردات



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