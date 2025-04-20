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الجمارك تحبط تهريب كمية كبيرة من كروزات الدخان

الجمارك تحبط تهريب كمية كبيرة من كروزات الدخان

2025-04-20 05:17:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز حدود الكرامة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت تهريب (2389) كروز دخان كانت مخبأة بشكل سري داخل إحدى برادات الشحن يقوده سائق من جنسية عربية.
وفي التفاصيل ذكر الناطق الإعلامي أنه وأثناء عبور أحد برادات الشحن والقادم من دولة مجاورة تم الاشتباه به، وتفتيشهُ بشكل دقيق ليتبين مخابئ سرية جرى إعدادها لغايات التهريب، ضبط بداخلها (2389) كروز دخان كانت معدة للتهريب ، حيث تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
وأكد الناطق الإعلامي أن عمليات التهريب بكافة أشكالها تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة نظراً لأنها لم تخضع لرقابة الجهات المختصة ولم تطبق عليها المواصفات القياسية الأردنية فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها والذي يشكل مخالفة للقانون وتغييب للعدالة في الأسواق.
وتهيب الجمارك الأردنية بالأخوة المواطنين في حالة الاشتباه في اي مخالفة تضر بالاقتصاد فيما يخص عمليات التهريب الاتصال على الرقم المجاني 105 والابلاغ عنها حيث تعامل كافة المعلومات بسرية تامة.

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