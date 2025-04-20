صرف فروقات رواتب موظفي المياومة المثبتين بوزارة الأشغال

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صرف فروقات رواتب موظفي المياومة المثبتين بوزارة الأشغال
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبتوجيه من وزير الاشغال المهندس ماهر أبو السمن، بصرف مستحقات قرارات الاحكام القطعية والمتعلقة ببدل فروقات الرواتب والعلاوات الخاصة بموظفي الوزارة الذين كانوا يعملون بالأجور اليومية وتم تثبيتهم على كادر الوزارة في سنوات سابقة.
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