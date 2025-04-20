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الصفدي ونظيره العراقي يجريان مباحثات موسعة

الصفدي ونظيره العراقي يجريان مباحثات موسعة

2025-04-20 05:17:18
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأحد، مباحثات موسعة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة، فؤاد حسين.

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