الأوقاف: ترميم 15 منزلًا للأسر الفقيرة منذ بداية العام

خبرني - أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صندوق الزكاة التابع لها يدعم الأسر الفقيرة من خلال مشروع ترميم وصيانة المنازل، وذلك بهدف توفير سكن آمن وحياة كريمة.

وقال مدير عام صندوق الزكاة، عبد سميرات، إنه تتم دراسة الحالات المحتاجة وتخصيص ميزانية لإصلاح المنازل من حيث البناء أو الكهرباء أو المياه.

وأضاف سميرات أن هذا المشروع يعتمد على تبرعات المزكّين والمتبرعين، بما يعكس روح التضامن المجتمعي ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن لدى صندوق الزكاة برنامجًا دائمًا لصيانة وترميم منازل الأسر المحتاجة، يتم تنفيذه في جميع المحافظات الأردنية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف السكن من خلال دراسات اجتماعية ميدانية لتحديد المنازل التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة.

وفيما يتعلق بمعايير اختيار الأسر المستفيدة، أشار سميرات إلى أن صندوق الزكاة يعتمد معايير دقيقة لضمان وصول الدعم إلى من هم في أمسِّ الحاجة إليه.

وتشمل هذه المعايير أن يكون المستفيد أردني الجنسية ويحمل رقمًا وطنيًا، وألا يتجاوز دخل الأسرة 400 دينار، وأن تكون الأرض والمبنى باسم المستفيد بموجب سند تسجيل مستقل، وأن يكون المبنى طابقًا أرضيًا أو مستقلاً.

وحول آلية التقديم، بيّن سميرات أن بإمكان الأسر الراغبة في الاستفادة من خدمات الترميم أو الصيانة مراجعة صندوق الزكاة في مديرية الأوقاف المعنية وتقديم طلب رسمي، مشيرا إلى أنه يتم بعد ذلك إجراء دراسة مكتبية للتأكد من انطباق الشروط، تليها زيارة ميدانية من اللجنة الفنية لتقدير أعمال الصيانة، ومن ثم رفع التوصيات إلى مجلس إدارة صندوق الزكاة للموافقة واستكمال الإجراءات حسب الأصول.

أما بشأن مصادر التمويل، فقد أوضح أن مشاريع الترميم يتم تمويلها بالكامل من رصيد التبرعات في صندوق الزكاة، ولا يتم استخدام أموال الوقف في هذه المشاريع.

وبين مدير عام صندوق الزكاة أن عدد المنازل التي تم ترميمها منذ بداية العام الحالي بلغ 15 منزلًا، مؤكدا في الوقت ذاته أن لدى الصندوق رؤية واضحة للتوسع في هذه المشاريع لتشمل كافة مناطق المملكة.

وأشار سميرات أن من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع هو ضعف التمويل، ويتم التعامل مع هذا التحدي من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المزكّين والمحسنين والمتبرعين، وذلك لتعزيز القدرة على التوسع في تنفيذ مشاريع الترميم والصيانة.