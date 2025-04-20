العداء الأردني أحمد المحيسن يبدأ استعادته لماراثون دبي

العداء الأردني أحمد المحيسن يبدأ استعادته لماراثون دبي
خبرني - بدأ العداء أحمد المحيسن بطل سباق ماراثون البحر الميت لمسافة 50 كيلو وصاحب الرقم الاردني الجديد استعداداته المكثفة للمشاركة في ماراثون دبي الدولي.
وقدم المحيسن شكره لمنسق ماراثون دبي الدولي في الأردن الكابتن أيمن الفاعوري وإدارة الماراثون ممثلة بالمستشار أحمد الكمالي المنسق العام على الدعوة للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يحظى بمحطة اهتمام كونه من الماراثونات القوية جداً على مستوى العالم وفق تعبيره.
وأشاد المحيسن بمبادرة إدارة ماراثون دبي بتوفير كافة مستلزمات المشاركة، وشدد أنه يسعى للعمل بإصرار وعزيمة لتحقيق رقم أردني جديد وتحقيق أرقام تأهيلية إلى الأولمبياد القادمة باريس 2028.
يذكر أن ماراثون دبي الدولي يعتبر أحد أهم الماراثونات على مستوى العالم وشارك فيه نخبة الأبطال من العدائين العالميين ومن المقرر أن ينطلق خلال شهر فبراير/شباط 2026.
ويعد ماراثون دبي أول سباق في المنطقة يحصل على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وارتبط اسمه بتحقيق أزمنة قياسية ومشاركة نجوم عالميين في عالم الجري.
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