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العداء الأردني أحمد المحيسن يبدأ استعادته لماراثون دبي

العداء الأردني أحمد المحيسن يبدأ استعادته لماراثون دبي

2025-04-20 05:17:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - بدأ العداء أحمد المحيسن بطل سباق ماراثون البحر الميت لمسافة 50 كيلو وصاحب الرقم الاردني الجديد استعداداته المكثفة للمشاركة في ماراثون دبي الدولي.
وقدم المحيسن شكره لمنسق ماراثون دبي الدولي في الأردن الكابتن أيمن الفاعوري وإدارة الماراثون ممثلة بالمستشار أحمد الكمالي المنسق العام على الدعوة للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يحظى بمحطة اهتمام كونه من الماراثونات القوية جداً على مستوى العالم وفق تعبيره.
وأشاد المحيسن بمبادرة إدارة ماراثون دبي بتوفير كافة مستلزمات المشاركة، وشدد أنه يسعى للعمل بإصرار وعزيمة لتحقيق رقم أردني جديد وتحقيق أرقام تأهيلية إلى الأولمبياد القادمة باريس 2028.
يذكر أن ماراثون دبي الدولي يعتبر أحد أهم الماراثونات على مستوى العالم وشارك فيه نخبة الأبطال من العدائين العالميين ومن المقرر أن ينطلق خلال شهر فبراير/شباط 2026.
ويعد ماراثون دبي أول سباق في المنطقة يحصل على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وارتبط اسمه بتحقيق أزمنة قياسية ومشاركة نجوم عالميين في عالم الجري.

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