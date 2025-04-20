الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بقيمة 90 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

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الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بقيمة 90 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 4 (كونا) -- سجلت أسعار الذهب مكاسب قوية بلغت 90 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي والغموض المحيط بالسياسات النقدية العالمية.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن العقود الآجلة للذهب (تسليم شهر يونيو) لامست مستوى قياسيا بلغ 3358 دولارا للأونصة خلال الأسبوع قبل تراجعها بفعل عمليات جني الأرباح التي صاحبت عطلة عيد الفصح في الأسواق الغربية.
وأوضح أن الذهب حافظ على جاذبيته باعتباره ملاذا آمنا خلال الأسبوع الماضي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية الدولية واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وتدهور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وجنوب لبنان إلى جانب تصاعد تهديدات الملاحة في البحر الأحمر مما أثر على خطوط الإمداد العالمية وزاد القلق في الأسواق.
وأضاف أن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ساهم في تعزيز الطلب على الذهب بين المستثمرين الأجانب ودعم قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس توجه الأسواق نحو الاستثمار في الذهب كأداة للتحوط وسط تراجع تدريجي في معدلات التضخم داخل منطقة اليورو.
وبين أن الأسواق العالمية تأثرت سلبا بعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انتقاد رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واصفا أداءه بـ"الفاشل" في تغريدة أثارت المخاوف بشأن استقلالية السياسات النقدية وزادت تقلبات الأسواق التي باتت أكثر حساسية لأي إشارات اقتصادية أو سياسية.
وذكر التقرير أن أنظار المستثمرين تتجه هذا الأسبوع نحو عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة التي تشمل مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات ومبيعات المنازل الجديدة والقائمة وطلبيات السلع المعمرة إلى جانب مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية والمتوقع أن تؤدي دورا حاسما في تحديد مسار قرارات (الاحتياطي الفيدرالي) في المرحلة المقبلة.
ورأى أن النظرة العامة لسوق الذهب ما زالت إيجابية رغم بعض التراجعات الفنية مدفوعة باستمرار ضعف الدولار وغياب البدائل الاستثمارية المستقرة في ظل تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية ما يجعل من فترات التراجع فرصة للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل لبناء مراكز جديدة.
محليا أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر غرام الذهب من عيار 24 بلغ نحو 14ر33 دينار كويتي (نحو 108 دولار أمريكي) فيما بلغ سعر الغرام من عيار 22 حوالي 380ر30 دينار (نحو 99 دولارا) فيما وصل سعر الفضة إلى 373 دينار (نحو 1216 دولارا) للكيلوغرام. (النهاية) س م ر / ن و ف
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن العقود الآجلة للذهب (تسليم شهر يونيو) لامست مستوى قياسيا بلغ 3358 دولارا للأونصة خلال الأسبوع قبل تراجعها بفعل عمليات جني الأرباح التي صاحبت عطلة عيد الفصح في الأسواق الغربية.
وأوضح أن الذهب حافظ على جاذبيته باعتباره ملاذا آمنا خلال الأسبوع الماضي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية الدولية واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وتدهور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وجنوب لبنان إلى جانب تصاعد تهديدات الملاحة في البحر الأحمر مما أثر على خطوط الإمداد العالمية وزاد القلق في الأسواق.
وأضاف أن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ساهم في تعزيز الطلب على الذهب بين المستثمرين الأجانب ودعم قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس توجه الأسواق نحو الاستثمار في الذهب كأداة للتحوط وسط تراجع تدريجي في معدلات التضخم داخل منطقة اليورو.
وبين أن الأسواق العالمية تأثرت سلبا بعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انتقاد رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واصفا أداءه بـ"الفاشل" في تغريدة أثارت المخاوف بشأن استقلالية السياسات النقدية وزادت تقلبات الأسواق التي باتت أكثر حساسية لأي إشارات اقتصادية أو سياسية.
وذكر التقرير أن أنظار المستثمرين تتجه هذا الأسبوع نحو عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة التي تشمل مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات ومبيعات المنازل الجديدة والقائمة وطلبيات السلع المعمرة إلى جانب مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية والمتوقع أن تؤدي دورا حاسما في تحديد مسار قرارات (الاحتياطي الفيدرالي) في المرحلة المقبلة.
ورأى أن النظرة العامة لسوق الذهب ما زالت إيجابية رغم بعض التراجعات الفنية مدفوعة باستمرار ضعف الدولار وغياب البدائل الاستثمارية المستقرة في ظل تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية ما يجعل من فترات التراجع فرصة للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل لبناء مراكز جديدة.
محليا أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر غرام الذهب من عيار 24 بلغ نحو 14ر33 دينار كويتي (نحو 108 دولار أمريكي) فيما بلغ سعر الغرام من عيار 22 حوالي 380ر30 دينار (نحو 99 دولارا) فيما وصل سعر الفضة إلى 373 دينار (نحو 1216 دولارا) للكيلوغرام. (النهاية) س م ر / ن و ف
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