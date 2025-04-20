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الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بقيمة 90 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بقيمة 90 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

2025-04-20 04:17:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 4 (كونا) -- سجلت أسعار الذهب مكاسب قوية بلغت 90 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي والغموض المحيط بالسياسات النقدية العالمية.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن العقود الآجلة للذهب (تسليم شهر يونيو) لامست مستوى قياسيا بلغ 3358 دولارا للأونصة خلال الأسبوع قبل تراجعها بفعل عمليات جني الأرباح التي صاحبت عطلة عيد الفصح في الأسواق الغربية.
وأوضح أن الذهب حافظ على جاذبيته باعتباره ملاذا آمنا خلال الأسبوع الماضي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية الدولية واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وتدهور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وجنوب لبنان إلى جانب تصاعد تهديدات الملاحة في البحر الأحمر مما أثر على خطوط الإمداد العالمية وزاد القلق في الأسواق.
وأضاف أن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ساهم في تعزيز الطلب على الذهب بين المستثمرين الأجانب ودعم قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس توجه الأسواق نحو الاستثمار في الذهب كأداة للتحوط وسط تراجع تدريجي في معدلات التضخم داخل منطقة اليورو.
وبين أن الأسواق العالمية تأثرت سلبا بعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انتقاد رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واصفا أداءه بـ"الفاشل" في تغريدة أثارت المخاوف بشأن استقلالية السياسات النقدية وزادت تقلبات الأسواق التي باتت أكثر حساسية لأي إشارات اقتصادية أو سياسية.
وذكر التقرير أن أنظار المستثمرين تتجه هذا الأسبوع نحو عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة التي تشمل مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات ومبيعات المنازل الجديدة والقائمة وطلبيات السلع المعمرة إلى جانب مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية والمتوقع أن تؤدي دورا حاسما في تحديد مسار قرارات (الاحتياطي الفيدرالي) في المرحلة المقبلة.
ورأى أن النظرة العامة لسوق الذهب ما زالت إيجابية رغم بعض التراجعات الفنية مدفوعة باستمرار ضعف الدولار وغياب البدائل الاستثمارية المستقرة في ظل تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية ما يجعل من فترات التراجع فرصة للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل لبناء مراكز جديدة.
محليا أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر غرام الذهب من عيار 24 بلغ نحو 14ر33 دينار كويتي (نحو 108 دولار أمريكي) فيما بلغ سعر الغرام من عيار 22 حوالي 380ر30 دينار (نحو 99 دولارا) فيما وصل سعر الفضة إلى 373 دينار (نحو 1216 دولارا) للكيلوغرام. (النهاية) س م ر / ن و ف

MENAFN20042025000071011013ID1109449805

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