دولة الكويت ترحب بالتوافق الأمريكي - الإيراني بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وملزم

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دولة الكويت ترحب بالتوافق الأمريكي - الإيراني بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وملزم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 4 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان وزارة الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة عن التوافق الذي توصلت إليه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الجولة الثانية من المباحثات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما وما أسفرت عنه من اتفاق الجانبين على الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وملزم.
وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد بهذه الخطوة التي تعكس حرص الجانبين على مواصلة الحوار والبناء على ما تحقق من تقدم مؤكدة دعم دولة الكويت لكل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأعربت عن تقدير دولة الكويت للجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عمان الشقيقة في تيسير هذه المباحثات كما تثني على استضافة الجمهورية الإيطالية للجولة الثانية من الحوار. (النهاية)
ن م ع / ت م
وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد بهذه الخطوة التي تعكس حرص الجانبين على مواصلة الحوار والبناء على ما تحقق من تقدم مؤكدة دعم دولة الكويت لكل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأعربت عن تقدير دولة الكويت للجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عمان الشقيقة في تيسير هذه المباحثات كما تثني على استضافة الجمهورية الإيطالية للجولة الثانية من الحوار. (النهاية)
ن م ع / ت م
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