الأرصاد طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا والعظمى 35

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الأرصاد طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا والعظمى 35
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.
أما ليلا سيكون الطقس معتدلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة.ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 35 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.
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