الكويت ترحب بالتوافق الأميركي-الإيراني بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وملزم

MENAFN - Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان وزارة الخارجية في سلطنة عمان عن التوافق الذي توصلت إليه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الجولة الثانية من المباحثات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما وما أسفرت عنه من اتفاق الجانبين على الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وملزم.

وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، بهذه الخطوة التي تعكس حرص الجانبين على مواصلة الحوار والبناء على ما تحقق من تقدم مؤكدة دعم دولة الكويت لكل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعربت عن تقدير دولة الكويت للجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عمان الشقيقة في تيسير هذه المباحثات كما تثني على استضافة الجمهورية الإيطالية للجولة الثانية من الحوار.