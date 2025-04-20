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وزير العدل يطلق الاستراتيجية الوطنية 2025-2028 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

وزير العدل يطلق الاستراتيجية الوطنية 2025-2028 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

2025-04-20 04:15:40
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • اتخاذ تدابير منهجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية

أعلن وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ناصر السميط، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة (2025-2028) بهدف تعزيز إجراءات الوقائية والحماية والمساءلة من كل صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقال الوزير السميط في تصريح صحافي اليوم الأحد، إن تدشين هذه الاستراتيجية الوطنية يؤكد التزام دولة الكويت بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية وتفعيل نظام شامل للإحالة الوطنية وتحسين قدرة الجهات التنفيذية وتعزيز الرقابة والإشراف ورفع مستوى الشفافية وتوحيد الإحصاءات ورفع مستوى التعاون الدولي والتوعية المجتمعية وتحسين تصنيف الكويت الدولي.

وبين أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال عمل تكاملي بين الجهات الحكومية المختصة ومشاركة خبراء وطنيين وتستند إلى تقييم موضوعي للتحديات الراهنة وقراءة متأنية للمستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الجدية والشفافية في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص كما تعكس إدراك الدولة لأهمية بناء منظومة متكاملة تشمل الوقاية والحماية والمساءلة وتعزيز التنسيق الوطني لضمان التطبيق الفاعل.

وذكر أن اللجنة الوطنية ستعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال إجراء مراجعات دورية وقياس التقدم المحرز مع الحرص على إشراك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين انطلاقا من قناعة راسخة بأن التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يتطلب تكاتف الجهود وتنسيقا فعالا على مختلف المستويات.

MENAFN20042025000130011022ID1109449778

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