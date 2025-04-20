مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأمريكية

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مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأمريكية
(MENAFN- Al Watan) لقي أربعة أشخاص مصرعهم اليوم إثر تحطم طائرة صغيرة ذات محرك واحد في منطقة ريفية بمقاطعة كولز وسط ولاية إلينوي الأمريكية.
وذكر المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة -وهي من طراز سيسنا C180G- سقطت نحو الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، ويُرجح أنها اصطدمت بخطوط كهرباء قبل تحطمها. ووصف حاكم الولاية جيه بي بريتزكر الحادث بأنه "مأساوي"، مؤكدًا متابعة تطورات التحقيقات التي ما تزال جارية لكشف أسباب الحادث.
وذكر المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة -وهي من طراز سيسنا C180G- سقطت نحو الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، ويُرجح أنها اصطدمت بخطوط كهرباء قبل تحطمها. ووصف حاكم الولاية جيه بي بريتزكر الحادث بأنه "مأساوي"، مؤكدًا متابعة تطورات التحقيقات التي ما تزال جارية لكشف أسباب الحادث.
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