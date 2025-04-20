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مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأمريكية

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأمريكية

2025-04-20 04:09:31
(MENAFN- Al Watan) لقي أربعة أشخاص مصرعهم اليوم إثر تحطم طائرة صغيرة ذات محرك واحد في منطقة ريفية بمقاطعة كولز وسط ولاية إلينوي الأمريكية.
وذكر المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة -وهي من طراز سيسنا C180G- سقطت نحو الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، ويُرجح أنها اصطدمت بخطوط كهرباء قبل تحطمها. ووصف حاكم الولاية جيه بي بريتزكر الحادث بأنه "مأساوي"، مؤكدًا متابعة تطورات التحقيقات التي ما تزال جارية لكشف أسباب الحادث.

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