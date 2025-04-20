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أبو رياش يرصد نبض الإنسان وهواجسه في النداء الأخير

أبو رياش يرصد نبض الإنسان وهواجسه في النداء الأخير

2025-04-20 04:09:29
(MENAFN- Al Watan) عن دار الثقافة في حكومة الشارقة، صدرت أخيرا المجموعة القصصية ((النداء الأخير)) للكاتب الأردني موسى إبراهيم أبو رياش، وذلك ضمن إصدارات مجلة الرافد الإلكتروني.
وتضم المجموعة خمس عشرة قصة قصيرة هي: ((حافة الوجع، صرخة، قلب جديد، الحذاء المثقوب، النداء الأخير، تحسين ظروف، خطوط الزمن، انعتاق، مسؤولية ثقيلة، خسارة ولكن، طعنة في الظهر، دموع وذكريات، صفحة بيضاء، سجين الدروب، كفوف الراحة)).
وتتنوع القصص بين الواقعي والاجتماعي والرمزي، وتتناول هموم الإنسان المعاصر في بيئات مختلفة، بلغة رشيقة وأسلوب مؤثر.
تتناول القصص قضايا اجتماعية وإنسانية عميقة مثل الوحدة، والخذلان، والحرية، والخيانة، والفقر، والبيروقراطية، والظلم، والندم، وغيرها، من خلال شخصيات واقعية تعيش في صراع دائم بين القيم والتحديات، وتسلّط الضوء على صمت الإنسان وهمومه التي لا تُقال، وتفاصيله اليومية الصغيرة التي تحمل في طيّاتها ألمًا ومعنى ودروسًا لا تُنسى.
سردية مكثفة
تتميّز قصص المجموعة بلغة سردية مكثفة، ولقطات مشهدية مؤثرة، وقدرة على الغوص في النفس البشرية، مع نزعة نقدية لاذعة أحيانًا، ولكنها مشبعة بالتعاطف الإنساني. وهي تراوح بين الطابعين الواقعي والسريالي، في بعض الأحيان، كما في قصة ((انعتاق))، حيث يتمرّد روبوت منزلي على سيده، في إسقاط رمزي على مفهوم الحرية والكرامة.
يذكر أن موسى إبراهيم أبو رياش، أصدر من قبل مجموعتين قصصيتين: ((الفراشة))، 2017. و((الكاميرا الخفية))، 2021. وكتابًا نقديًا بعنوان: ((على ضفاف السرد.. قراءات في القصة والرواية))، 2021.
وتُرجمت مجموعته ((الفراشة)) إلى اللغة التركية، إضافة إلى ترجمة بعض قصصه إلى اللغة الإنجليزية. ونشر مئات المقالات الثقافية والنقدية في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية الثقافية.

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