أبو رياش يرصد نبض الإنسان وهواجسه في النداء الأخير

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أبو رياش يرصد نبض الإنسان وهواجسه في النداء الأخير
(MENAFN- Al Watan) عن دار الثقافة في حكومة الشارقة، صدرت أخيرا المجموعة القصصية ((النداء الأخير)) للكاتب الأردني موسى إبراهيم أبو رياش، وذلك ضمن إصدارات مجلة الرافد الإلكتروني.
وتضم المجموعة خمس عشرة قصة قصيرة هي: ((حافة الوجع، صرخة، قلب جديد، الحذاء المثقوب، النداء الأخير، تحسين ظروف، خطوط الزمن، انعتاق، مسؤولية ثقيلة، خسارة ولكن، طعنة في الظهر، دموع وذكريات، صفحة بيضاء، سجين الدروب، كفوف الراحة)).
وتتنوع القصص بين الواقعي والاجتماعي والرمزي، وتتناول هموم الإنسان المعاصر في بيئات مختلفة، بلغة رشيقة وأسلوب مؤثر.
تتناول القصص قضايا اجتماعية وإنسانية عميقة مثل الوحدة، والخذلان، والحرية، والخيانة، والفقر، والبيروقراطية، والظلم، والندم، وغيرها، من خلال شخصيات واقعية تعيش في صراع دائم بين القيم والتحديات، وتسلّط الضوء على صمت الإنسان وهمومه التي لا تُقال، وتفاصيله اليومية الصغيرة التي تحمل في طيّاتها ألمًا ومعنى ودروسًا لا تُنسى.
سردية مكثفة
تتميّز قصص المجموعة بلغة سردية مكثفة، ولقطات مشهدية مؤثرة، وقدرة على الغوص في النفس البشرية، مع نزعة نقدية لاذعة أحيانًا، ولكنها مشبعة بالتعاطف الإنساني. وهي تراوح بين الطابعين الواقعي والسريالي، في بعض الأحيان، كما في قصة ((انعتاق))، حيث يتمرّد روبوت منزلي على سيده، في إسقاط رمزي على مفهوم الحرية والكرامة.
يذكر أن موسى إبراهيم أبو رياش، أصدر من قبل مجموعتين قصصيتين: ((الفراشة))، 2017. و((الكاميرا الخفية))، 2021. وكتابًا نقديًا بعنوان: ((على ضفاف السرد.. قراءات في القصة والرواية))، 2021.
وتُرجمت مجموعته ((الفراشة)) إلى اللغة التركية، إضافة إلى ترجمة بعض قصصه إلى اللغة الإنجليزية. ونشر مئات المقالات الثقافية والنقدية في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية الثقافية.
وتضم المجموعة خمس عشرة قصة قصيرة هي: ((حافة الوجع، صرخة، قلب جديد، الحذاء المثقوب، النداء الأخير، تحسين ظروف، خطوط الزمن، انعتاق، مسؤولية ثقيلة، خسارة ولكن، طعنة في الظهر، دموع وذكريات، صفحة بيضاء، سجين الدروب، كفوف الراحة)).
وتتنوع القصص بين الواقعي والاجتماعي والرمزي، وتتناول هموم الإنسان المعاصر في بيئات مختلفة، بلغة رشيقة وأسلوب مؤثر.
تتناول القصص قضايا اجتماعية وإنسانية عميقة مثل الوحدة، والخذلان، والحرية، والخيانة، والفقر، والبيروقراطية، والظلم، والندم، وغيرها، من خلال شخصيات واقعية تعيش في صراع دائم بين القيم والتحديات، وتسلّط الضوء على صمت الإنسان وهمومه التي لا تُقال، وتفاصيله اليومية الصغيرة التي تحمل في طيّاتها ألمًا ومعنى ودروسًا لا تُنسى.
سردية مكثفة
تتميّز قصص المجموعة بلغة سردية مكثفة، ولقطات مشهدية مؤثرة، وقدرة على الغوص في النفس البشرية، مع نزعة نقدية لاذعة أحيانًا، ولكنها مشبعة بالتعاطف الإنساني. وهي تراوح بين الطابعين الواقعي والسريالي، في بعض الأحيان، كما في قصة ((انعتاق))، حيث يتمرّد روبوت منزلي على سيده، في إسقاط رمزي على مفهوم الحرية والكرامة.
يذكر أن موسى إبراهيم أبو رياش، أصدر من قبل مجموعتين قصصيتين: ((الفراشة))، 2017. و((الكاميرا الخفية))، 2021. وكتابًا نقديًا بعنوان: ((على ضفاف السرد.. قراءات في القصة والرواية))، 2021.
وتُرجمت مجموعته ((الفراشة)) إلى اللغة التركية، إضافة إلى ترجمة بعض قصصه إلى اللغة الإنجليزية. ونشر مئات المقالات الثقافية والنقدية في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية الثقافية.
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