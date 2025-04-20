مدينة صناعةالبوتوكس مهددة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) تعيش بلدة“ويستبورت” الأيرلندية، التي تحتضن أكبر سلسلة لإنتاج أدوية إزالة التجاعيد في العالم، حالة من التوتر والقلق منذ اندلاع موجة الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد معظم دول العالم.

وتخشى البلدة أن تؤدي هذه الضغوط الجمركية والتهديدات المتواصلة إلى إغلاق فروع الشركات الأمريكية العاملة في أيرلندا، ما قد يدفع المستثمرين إلى نقل أنشطتهم مجددًا إلى الأراضي الأمريكية.

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وفي تقرير موسع لصحيفة فاينانشيال تايمز، أُشير إلى أن اقتصاد ويستبورت يعتمد بشكل كبير على المنشآت التشغيلية التابعة لشركة الأدوية الأمريكية“آبفيي”، التي توظف نحو 1500 شخص وتختص بإنتاج أدوية إزالة التجاعيد.

وتُعد أيرلندا مركزًا حيويًا لعمالقة صناعة الأدوية الأمريكية، حيث أسست شركات مثل“فايزر”، و”إيلي ليلي”، و”جونسون آند جونسون” مصانعها لإنتاج أدوية وعقاقير أساسية.

وفي فبراير الماضي، شكّلت المنتجات الكيماوية والطبية 91% من إجمالي صادرات أيرلندا إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها نحو 20 مليار جنيه إسترليني خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بـ44 مليارًا في عام 2024 بأكمله، بحسب البيانات الرسمية.

ورغم أن السلع الصيدلانية ما زالت معفاة من الجمارك، فإن وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون هاريس، وصف فرض ضرائب أثناء المفاوضات التجارية بأنه“أمر غير مناسب” بل و”مستغرب”.

وتحذر الصحيفة من أن هذا الإعفاء قد لا يدوم، خاصة بعد أن بدأت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا بموجب المادة 232، والتي تسمح بفرض قيود على الواردات بدعوى حماية الأمن القومي. وقد تُفرض الرسوم خلال شهر أو شهرين، بحسب وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.

وتواجه“آبفيي” منافسة متزايدة في السوق، حيث لم تعد مادة“البوتوكس” حكرًا عليها، إذ ظهرت منتجات مماثلة مثل“دايزبورت” من شركة“إبسين” الفرنسية، و”زيومين” من شركة“ميرتس” الألمانية.

مع ذلك، تؤكد“آبفيي” ثقتها في الحفاظ على صدارتها، خاصة أن إيرادات“البوتوكس” كمستحضر تجميلي بلغت 2.72 مليار دولار العام الماضي، بينما سجلت إيراداته كعقار علاجي نحو 3.3 مليار دولار.

ويُتوقع أن ترفع الرسوم الجمركية أسعار هذه الأدوية، خصوصًا أن استخدام“البوتوكس” لأغراض تجميلية لا يغطيه التأمين الصحي في الولايات المتحدة.

وكانت“آبفيي” قد استثمرت 160 مليون جنيه إسترليني في إنشاء مصنع بيولوجي في ويستبورت عام 2020. ويؤكد المستشار المحلي بيتر فلاين، الذي شغل سابقًا منصب المدير الدولي للضرائب والتمويل في شركة“أليرجان” التابعة لـ”آبفيي”، أن“نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها”.

وتعد أيرلندا ثالث أكبر مصدر للأدوية عالميًا، وتضم نحو 90 موقعًا إنتاجيًا يزوّد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد شهد هذا القطاع استثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه إسترليني خلال العقد الماضي.

أما دول مثل الدنمارك وسويسرا وسنغافورة، فهي أيضًا تحت مجهر السياسات الحمائية التي تبناها ترامب، ما دفع العديد من شركات الأدوية إلى الإعلان عن استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة.

فقد تعهدت“جونسون آند جونسون” باستثمار 55 مليار دولار خلال أربع سنوات، وأعلنت“إيلي ليلي” عن 27 مليار دولار، بينما كشفت“نوفارتيس” السويسرية مؤخرًا عن خطط لضخ 23 مليار دولار في التصنيع والبحث والتطوير.

وحذر رؤساء شركات الأدوية في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن أوروبا قد تخسر ما يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب الرسوم الأمريكية والتغييرات المقترحة في قوانين الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي.

وفي ختام تقريرها، أشارت فاينانشيال تايمز إلى أن إنشاء مصانع جديدة للأدوية يتطلب موافقات تنظيمية قد تستغرق سنوات، مما يعني أن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة ليس خيارًا سريعًا، لكن كبار التنفيذيين حذروا من أنهم سيضطرون إلى تقليص استثماراتهم في أيرلندا مستقبلاً إذا استمرت هذه التهديدات الجمركية.