بوينج 737 ماكس تعود من الصين إلى أمريكا بسبب الحرب التجارية

MENAFN - Al-Borsa News) عادت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس، كانت مخصصة لشركة طيران شيامن الصينية، إلى الولايات المتحدة يوم الأحد، في خطوة تُعد من أبرز تداعيات تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحسب شاهد عيان لوكالة رويترز، هبطت الطائرة في مطار بوينج فيلد بمدينة سياتل، وهي لا تزال تحمل شعار شركة شيامن. وخلال رحلتها، التي قطعت أكثر من 8000 كيلومتر، توقفت الطائرة مرتين للتزود بالوقود في غوام وهاواي.

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وتُعد هذه الطائرة واحدة من عدة طائرات كانت قيد التجميع في منشأة شركة بوينج بمدينة تشوشان الصينية، حيث يتم عادة استكمال التصنيع والتجهيز قبل التسليم إلى شركات الطيران الصينية.

لكن في ظل التوترات التجارية المتفاقمة، أصبحت تسليمات طائرات بوينج تواجه عراقيل كبيرة. فقد رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%، وردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأمريكية، بما فيها الطائرات.

وبحسب شركة“آي بي إيه” الاستشارية، فإن القيمة السوقية لطائرة بوينج 737 ماكس تصل إلى نحو 55 مليون دولار، ما يجعل أي تسلم جديد لها من قبل شركات الطيران الصينية مكلفًا للغاية في ظل الرسوم الجديدة.

ولم يتضح بعد من هو الطرف الذي اتخذ قرار إعادة الطائرة إلى الولايات المتحدة، في حين لم تصدر تعليقات رسمية من شركة بوينج أو شركة شيامن حتى الآن.

ويُنظر إلى عودة الطائرة، التي تُعد من الطرازات الأكثر مبيعًا لدى بوينج، كمؤشر واضح على تعثر عمليات تسليم الطائرات الجديدة، بعد انهيار نظام الإعفاءات الجمركية الذي دعم قطاع الطيران لعقود.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه بوينج التعافي من تراجع حاد في الطلب على طائرات 737 ماكس استمر لنحو خمس سنوات، بفعل مشاكل تقنية سابقة وتوترات تجارية متكررة.

ويرى محللون أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى مزيد من تأجيل عمليات التسليم، مع تأكيد بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات طيران أنهم يفضلون تأجيل الاستلام بدلًا من تحمل التكاليف الإضافية.