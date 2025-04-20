  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مظاهرة في ستوكهولم لدعم فلسطين والتنديد بمجازر إسرائيل

مظاهرة في ستوكهولم لدعم فلسطين والتنديد بمجازر إسرائيل

2025-04-20 04:08:33
(MENAFN- Palestine News Network ) ستوكهولم -PNN- شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مساء السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، شارك فيها مئات الأشخاص.

وتجمع ناشطون في منطقة أودنبلان بالعاصمة ستوكهولم، حاملين الأعلام الفلسطينية، ورافعين لافتات كتب عليها "هناك مجزرة في فلسطين"، "الحرية قريبة"، "هناك إبادة جماعية في غزة"، و"وقف إطلاق نار عاجل وغير محدد المدة في غزة".

وسار المتظاهرون إلى أمام البرلمان السويدي مرددين شعارات مثل "الشعب الفلسطيني ليس وحيدا" و"ارفعوا أصواتكم من أجل فلسطين".

وفي حديث صحفي، قالت الناشطة السويدية مالين أكرتروم التي شاركت في المظاهرة، إنها تشارك في المظاهرات المؤيدة لفلسطين كل أسبوع منذ عام 2023.

وأضافت: "هناك مجاعة مروعة بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية إلى فلسطين".

وتابعت: "العالم الغربي مصدوم مما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جذور كل الشرور هي الولايات المتحدة. لقد رعت احتلال إسرائيل لفلسطين، وهي تُموّل الإبادة الجماعية في غزة".

وذكرت أن وسائل الإعلام الغربية اتخذت موقفاً منحازاً تجاه المذبحة في فلسطين.

وأوضحت قائلة: "رغم أن ما تفعله إسرائيل في فلسطين إبادة جماعية، إلا أن وسائل الإعلام الغربية تصفه وكأنه حرب بين دولتين. وهيئة التلفزيون والإذاعة السويدية العامة تنقل الأخبار لقرائها بهذه الطريقة".

MENAFN20042025000205011050ID1109449758

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث