مظاهرة في ستوكهولم لدعم فلسطين والتنديد بمجازر إسرائيل

مظاهرة في ستوكهولم لدعم فلسطين والتنديد بمجازر إسرائيل
وتجمع ناشطون في منطقة أودنبلان بالعاصمة ستوكهولم، حاملين الأعلام الفلسطينية، ورافعين لافتات كتب عليها "هناك مجزرة في فلسطين"، "الحرية قريبة"، "هناك إبادة جماعية في غزة"، و"وقف إطلاق نار عاجل وغير محدد المدة في غزة".
وسار المتظاهرون إلى أمام البرلمان السويدي مرددين شعارات مثل "الشعب الفلسطيني ليس وحيدا" و"ارفعوا أصواتكم من أجل فلسطين".
وفي حديث صحفي، قالت الناشطة السويدية مالين أكرتروم التي شاركت في المظاهرة، إنها تشارك في المظاهرات المؤيدة لفلسطين كل أسبوع منذ عام 2023.
وأضافت: "هناك مجاعة مروعة بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية إلى فلسطين".
وتابعت: "العالم الغربي مصدوم مما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جذور كل الشرور هي الولايات المتحدة. لقد رعت احتلال إسرائيل لفلسطين، وهي تُموّل الإبادة الجماعية في غزة".
وذكرت أن وسائل الإعلام الغربية اتخذت موقفاً منحازاً تجاه المذبحة في فلسطين.
وأوضحت قائلة: "رغم أن ما تفعله إسرائيل في فلسطين إبادة جماعية، إلا أن وسائل الإعلام الغربية تصفه وكأنه حرب بين دولتين. وهيئة التلفزيون والإذاعة السويدية العامة تنقل الأخبار لقرائها بهذه الطريقة".
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