مظاهرة في ستوكهولم لدعم فلسطين والتنديد بمجازر إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) ستوكهولم -PNN- شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مساء السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، شارك فيها مئات الأشخاص.

وتجمع ناشطون في منطقة أودنبلان بالعاصمة ستوكهولم، حاملين الأعلام الفلسطينية، ورافعين لافتات كتب عليها "هناك مجزرة في فلسطين"، "الحرية قريبة"، "هناك إبادة جماعية في غزة"، و"وقف إطلاق نار عاجل وغير محدد المدة في غزة".

وسار المتظاهرون إلى أمام البرلمان السويدي مرددين شعارات مثل "الشعب الفلسطيني ليس وحيدا" و"ارفعوا أصواتكم من أجل فلسطين".

وفي حديث صحفي، قالت الناشطة السويدية مالين أكرتروم التي شاركت في المظاهرة، إنها تشارك في المظاهرات المؤيدة لفلسطين كل أسبوع منذ عام 2023.

وأضافت: "هناك مجاعة مروعة بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية إلى فلسطين".



وتابعت: "العالم الغربي مصدوم مما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جذور كل الشرور هي الولايات المتحدة. لقد رعت احتلال إسرائيل لفلسطين، وهي تُموّل الإبادة الجماعية في غزة".

وذكرت أن وسائل الإعلام الغربية اتخذت موقفاً منحازاً تجاه المذبحة في فلسطين.



وأوضحت قائلة: "رغم أن ما تفعله إسرائيل في فلسطين إبادة جماعية، إلا أن وسائل الإعلام الغربية تصفه وكأنه حرب بين دولتين. وهيئة التلفزيون والإذاعة السويدية العامة تنقل الأخبار لقرائها بهذه الطريقة".