مستعمرون يهاجمون المزارعين ويحطمون زجاج مركبة في ترمسعيا
وذكرت مصادر محلية، أن عددا من المستعمرين، هاجموا مواطنين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية في منطقة "الخلة" شرق البلدة، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم بقوة السلاح، وحطموا زجاج مركبة تعود للمواطن يحيى جبارة.
يذكر أن مستعمرين أقاموا قبل ثلاثة أيام بؤرة استيطانية جديدة، على أراضي البلدة.
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