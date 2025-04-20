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مستعمرون يهاجمون المزارعين ويحطمون زجاج مركبة في ترمسعيا

مستعمرون يهاجمون المزارعين ويحطمون زجاج مركبة في ترمسعيا

2025-04-20 04:08:33
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- هاجم مستعمرون مسلحون، اليوم الأحد، مزارعين وحطموا زجاج مركبة في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من المستعمرين، هاجموا مواطنين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية في منطقة "الخلة" شرق البلدة، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم بقوة السلاح، وحطموا زجاج مركبة تعود للمواطن يحيى جبارة.

يذكر أن مستعمرين أقاموا قبل ثلاثة أيام بؤرة استيطانية جديدة، على أراضي البلدة.

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