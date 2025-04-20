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الكنائس المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد

الكنائس المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد

2025-04-20 04:08:31
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- احتفلت الكنائس المسيحية في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، اليوم الأحد، بعيد الفصح المجيد.

وغابت كل مظاهر الفرح والبهجة عن أجواء العيد، جراء استمرار الاحتلال بعدوانه وجرائمه بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأقيمت القداديس والصلوات في مختلف الكنائس بمدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور.

وكانت الكنائس المسيحية قد احتفلت يوم أمس بسبت النور.

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