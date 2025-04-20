الكنائس المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد

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الكنائس المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- احتفلت الكنائس المسيحية في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، اليوم الأحد، بعيد الفصح المجيد.
وغابت كل مظاهر الفرح والبهجة عن أجواء العيد، جراء استمرار الاحتلال بعدوانه وجرائمه بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأقيمت القداديس والصلوات في مختلف الكنائس بمدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور.
وكانت الكنائس المسيحية قد احتفلت يوم أمس بسبت النور.
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