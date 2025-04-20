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مستشفى أستر منخول يُطلق مركزاً متطوراً لجراحة العظام بالروبوت
(MENAFN- Aster DM Healthcare) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 أبريل 2025: أطلق مستشفى أستر منخول، المصنف رابعاً على قائمة نيوزويك لأفضل مستشفيات العالم في الإمارات العربية المتحدة لعام 2025، مركزه المتطور للجراحة الروبوتية، محققاً تقدماً كبيراً في رعاية العظام مع إدخال نظام ROSA® لاستبدال مفصل الركبة بالروبوت. يعمل هذا المساعد الجراحي الروبوتي المتطور جنباً إلى جنب مع الجراحين من التخطيط قبل الجراحة وحتى أثناء العملية الجراحية نفسها، مما يعزز الدقة ويقلل من مخاطر الأخطاء الجراحية في تحضير العظام ووضع الزرعات. وباعتباره أول منشأة للجراحة الروبوتية ضمن مستشفيات أستر في الإمارات العربية المتحدة، يؤكد هذا الإنجاز التزام المستشفى بتقديم حلول رعاية صحية عالمية المستوى مدعومة بالتكنولوجيا. لقد تم افتتاح مركز الجراحة الروبوتية رسمياً من قبل أسطورة الملاكمة الأولمبية وعضو راجيا سابها السابق، ماري كوم، التي أشادت بالتزام المستشفى بالابتكار والتطورات التي تركز على المريض في مجال الرعاية الصحية.
تشير الدراسات إلى أن سوق استبدال الركبة العالمي من المتوقع أن يصل إلى 17.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مدفوعاً بتزايد شيخوخة السكان وهشاشة العظام وتزايد طلب المرضى على علاجات فعالة وطويلة الأمد. تعالج جراحة استبدال الركبة بمساعدة الروبوت تحديات الإجراءات التقليدية من خلال توفير دقة أكبر وتقليل وقت التعافي وتحسين عمر الزرعة.
يساعد نظام ROSA® الجراحين من خلال إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لركبة المريض باستخدام فحوصات التصوير المقطعي المحوسب قبل الجراحة (بدلاً من الأشعة السينية)، مما يتيح نهجاً جراحياً دقيقاً وشخصياً للغاية. ومن خلال توفير بيانات آنية وملاحظات أثناء الجراحة، يضمن النظام وضع الزرعة الأمثل، ويقلل من الأخطاء الجراحية، ويعزز وظيفة المفصل. تتيح المساعدة الروبوتية خطط علاج مخصصة مصممة خصيصاً لكل مريض، مما يحسن النتائج الإجمالية بشكل كبير.
وفي معرض تعليقها على الإطلاق، قالت الدكتورة ملاتي أرشانابالاي، الرئيس الطبي ورئيس قسم الجودة في مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: "في أستر، نلتزم بالابتكار المستمر وتبني التقنيات المتقدمة التي تُحسّن نتائج المرضى، ويُعدّ إدخال نظام استبدال مفصل الركبة بالروبوت في مستشفى أستر منخول دليلاً على رؤيتنا المتمثلة في توفير رعاية صحية عالية الجودة مدعومة بالتكنولوجيا لمرضانا. ومن خلال الجراحة بمساعدة الروبوت، نُرسي معايير جديدة في مجال رعاية العظام في المنطقة، مما يضمن دقة أكبر وتعافياً أسرع وتجارب أفضل للمرضى الذين يخضعون لعمليات استبدال الركبة".
يشمل اعتماد جراحة استبدال الركبة بمساعدة الروبوت في مستشفى أستر منخول جراحات استبدال الركبة والورك، مما يحقق مزايا متعددة مقارنةً بالإجراءات التقليدية، حيث يستفيد المرضى من إجراء شقوق جراحية أصغر، وتمزق أقل للأنسجة وانخفاض خطر حدوث مضاعفات مثل العدوى وتلف الأعصاب. كما تعزز هذه التقنية المتقدمة ثبات المفاصل وتضمن محاذاة سليمة وتقلل من خطر حدوث مشاكل تتعلق باختلال المحاذاة. وعلاوة على ذلك، تؤدي دقة المساعدة الروبوتية إلى تحسين عمر الزرعة، مما قد يؤدي إلى إطالة عمرها الافتراضي.
وأضاف الدكتور رانجيت نارايان، أخصائي جراحة العظام في مستشفى أستر منخول: "يُحدث إدخال نظام ROSA® لاستبدال مفصل الركبة بالروبوت في مستشفى أستر منخول نقلة نوعية في مجال رعاية العظام، حيث يُعزز هذا النظام الآلي المتطور دقة الجراحة من خلال استخدام البيانات الآنية والنمذجة ثلاثية الأبعاد، مما يسمح بنهج شخصي للغاية مُصمم خصيصاً للأنسجة الفريدة لكل مريض. ومن خلال ضمان الوضع الأمثل للزرعة وتقليل الأخطاء الجراحية، تُحسّن هذه التقنية وظيفة المفصل بشكل كبير، وتُقلل من وقت التعافي، وتُعزز النتائج العامة للمريض. نحن لا نُحسّن معايير عمليات استبدال الركبة من خلال الجراحة بمساعدة الروبوت فحسب، بل نُوفر أيضًا لمرضانا حلاً علاجياً أكثر أماناً وفعالية وطويل الأمد."
مع انخفاض آلام ما بعد الجراحة وعملية إعادة تأهيل أسرع، يُمكن للمرضى توقع إقامات أقصر في المستشفى وأوقات تعافي أسرع. كما أن طبيعة الجراحة قليلة التوغل بمساعدة الروبوتات تُقلل من فقدان الدم وتُعزز سرعة الشفاء، مما يُسهم في تحسين جودة حياة الأفراد الذين يخضعون لجراحات استبدال الركبة والورك. تُعدّ هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الحاد أو الهياكل التشريحية المعقدة، حيث تُوفر لهم حلاً جراحياً متقدماً لتحسين الحركة وصحة المفاصل على المدى الطويل.
مع هذه الإضافة، يؤكد مستشفى أستر منخول التزامه بدمج الابتكار والتميز في رعاية المرضى. ويمثل هذا الإطلاق خطوةً ثوريةً في مجال علاج العظام، مما يضمن حصول المرضى على أكثر التدخلات الجراحية دقةً وفعاليةً بالحد الأدنى من الشقوق الجراحية.
تشير الدراسات إلى أن سوق استبدال الركبة العالمي من المتوقع أن يصل إلى 17.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مدفوعاً بتزايد شيخوخة السكان وهشاشة العظام وتزايد طلب المرضى على علاجات فعالة وطويلة الأمد. تعالج جراحة استبدال الركبة بمساعدة الروبوت تحديات الإجراءات التقليدية من خلال توفير دقة أكبر وتقليل وقت التعافي وتحسين عمر الزرعة.
يساعد نظام ROSA® الجراحين من خلال إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لركبة المريض باستخدام فحوصات التصوير المقطعي المحوسب قبل الجراحة (بدلاً من الأشعة السينية)، مما يتيح نهجاً جراحياً دقيقاً وشخصياً للغاية. ومن خلال توفير بيانات آنية وملاحظات أثناء الجراحة، يضمن النظام وضع الزرعة الأمثل، ويقلل من الأخطاء الجراحية، ويعزز وظيفة المفصل. تتيح المساعدة الروبوتية خطط علاج مخصصة مصممة خصيصاً لكل مريض، مما يحسن النتائج الإجمالية بشكل كبير.
وفي معرض تعليقها على الإطلاق، قالت الدكتورة ملاتي أرشانابالاي، الرئيس الطبي ورئيس قسم الجودة في مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: "في أستر، نلتزم بالابتكار المستمر وتبني التقنيات المتقدمة التي تُحسّن نتائج المرضى، ويُعدّ إدخال نظام استبدال مفصل الركبة بالروبوت في مستشفى أستر منخول دليلاً على رؤيتنا المتمثلة في توفير رعاية صحية عالية الجودة مدعومة بالتكنولوجيا لمرضانا. ومن خلال الجراحة بمساعدة الروبوت، نُرسي معايير جديدة في مجال رعاية العظام في المنطقة، مما يضمن دقة أكبر وتعافياً أسرع وتجارب أفضل للمرضى الذين يخضعون لعمليات استبدال الركبة".
يشمل اعتماد جراحة استبدال الركبة بمساعدة الروبوت في مستشفى أستر منخول جراحات استبدال الركبة والورك، مما يحقق مزايا متعددة مقارنةً بالإجراءات التقليدية، حيث يستفيد المرضى من إجراء شقوق جراحية أصغر، وتمزق أقل للأنسجة وانخفاض خطر حدوث مضاعفات مثل العدوى وتلف الأعصاب. كما تعزز هذه التقنية المتقدمة ثبات المفاصل وتضمن محاذاة سليمة وتقلل من خطر حدوث مشاكل تتعلق باختلال المحاذاة. وعلاوة على ذلك، تؤدي دقة المساعدة الروبوتية إلى تحسين عمر الزرعة، مما قد يؤدي إلى إطالة عمرها الافتراضي.
وأضاف الدكتور رانجيت نارايان، أخصائي جراحة العظام في مستشفى أستر منخول: "يُحدث إدخال نظام ROSA® لاستبدال مفصل الركبة بالروبوت في مستشفى أستر منخول نقلة نوعية في مجال رعاية العظام، حيث يُعزز هذا النظام الآلي المتطور دقة الجراحة من خلال استخدام البيانات الآنية والنمذجة ثلاثية الأبعاد، مما يسمح بنهج شخصي للغاية مُصمم خصيصاً للأنسجة الفريدة لكل مريض. ومن خلال ضمان الوضع الأمثل للزرعة وتقليل الأخطاء الجراحية، تُحسّن هذه التقنية وظيفة المفصل بشكل كبير، وتُقلل من وقت التعافي، وتُعزز النتائج العامة للمريض. نحن لا نُحسّن معايير عمليات استبدال الركبة من خلال الجراحة بمساعدة الروبوت فحسب، بل نُوفر أيضًا لمرضانا حلاً علاجياً أكثر أماناً وفعالية وطويل الأمد."
مع انخفاض آلام ما بعد الجراحة وعملية إعادة تأهيل أسرع، يُمكن للمرضى توقع إقامات أقصر في المستشفى وأوقات تعافي أسرع. كما أن طبيعة الجراحة قليلة التوغل بمساعدة الروبوتات تُقلل من فقدان الدم وتُعزز سرعة الشفاء، مما يُسهم في تحسين جودة حياة الأفراد الذين يخضعون لجراحات استبدال الركبة والورك. تُعدّ هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الحاد أو الهياكل التشريحية المعقدة، حيث تُوفر لهم حلاً جراحياً متقدماً لتحسين الحركة وصحة المفاصل على المدى الطويل.
مع هذه الإضافة، يؤكد مستشفى أستر منخول التزامه بدمج الابتكار والتميز في رعاية المرضى. ويمثل هذا الإطلاق خطوةً ثوريةً في مجال علاج العظام، مما يضمن حصول المرضى على أكثر التدخلات الجراحية دقةً وفعاليةً بالحد الأدنى من الشقوق الجراحية.
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