باكستان تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في إسلام أباد والبنجاب

MENAFN - Al-Bayan) حذرت الهيئة القومية لإدارة الكوارث في باكستان، سكان العاصمة إسلام أباد وإقليم البنجاب من مخاطر محتملة نتيجة تقلبات جوية تشمل عواصف رعدية ورياحاً شديدة وأمطاراً غزيرة، داعية السكان والسياح إلى التزام الحذر وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن المركز القومي لعمليات الطوارئ التابع للهيئة، أن هذه التقلبات الجوية قد تؤدي إلى عدم استقرار في الأوضاع المناخية في عدد من المناطق، ما قد يتسبب بسقوط الأشجار وخطوط نقل الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن أضرار محتملة بالمباني العشوائية وأسطح المباني والسيارات والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب التأثير السلبي على المحاصيل الزراعية.

وأوصت الهيئة القومية لإدارة الكوارث المواطنين بتجنب التنقل أثناء هطول الأمطار أو هبوب العواصف، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة فيما يتعلق بسلامة الطرق والمناطق المعرضة لانهيارات أرضية.

وأكدت السلطات أنها تتابع الأوضاع عن كثب بالتنسيق مع الأجهزة الإقليمية المختصة وهيئات إدارة الكوارث المحلية، لضمان الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وحماية سلامة المواطنين.