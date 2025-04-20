باكستان تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في إسلام أباد والبنجاب

باكستان تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في إسلام أباد والبنجاب
ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن المركز القومي لعمليات الطوارئ التابع للهيئة، أن هذه التقلبات الجوية قد تؤدي إلى عدم استقرار في الأوضاع المناخية في عدد من المناطق، ما قد يتسبب بسقوط الأشجار وخطوط نقل الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن أضرار محتملة بالمباني العشوائية وأسطح المباني والسيارات والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب التأثير السلبي على المحاصيل الزراعية.
وأوصت الهيئة القومية لإدارة الكوارث المواطنين بتجنب التنقل أثناء هطول الأمطار أو هبوب العواصف، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة فيما يتعلق بسلامة الطرق والمناطق المعرضة لانهيارات أرضية.
وأكدت السلطات أنها تتابع الأوضاع عن كثب بالتنسيق مع الأجهزة الإقليمية المختصة وهيئات إدارة الكوارث المحلية، لضمان الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وحماية سلامة المواطنين.
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