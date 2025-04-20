مفتش عام في وزارة الداخلية البلغارية يشيد بمفهوم الشرطة المجتمعية

MENAFN - Al-Bayan) يرى المفتش العام بيتار فانيف في وزارة الداخلية البلغارية، أن مشاركته في الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، لم تكن مجرد تجربة تطوير مهني، بل محطة حاسمة تؤكد المبادئ الجوهرية لمستقبل العمل الشرطي، والمتمثلة في القيادة الإيجابية، والمرونة، والابتكار، والثقة.

وبخبرة تتجاوز 20 عامًا في العمل الميداني الشرطي، وسجلٍ أكاديمي ثري في الأمن والإدارة والقيادة، وتدريبات عملية متقدمة في فرنسا والولايات المتحدة، من بينها برنامج قيادي في جامعة بوسطن، انضم فانيف، الذي يشغل حالياً منصب مدير مركز شرطة في مدينة روسه ببلغاريا، إلى ضباط من 39 دولة في النسخة الثانية من الدبلوم، إيماناً منه بضرورة بناء شركات دولية وتعزيز التعلم المستمر.

وقال "لطالما آمنت بأهمية التعلم المستمر. فالعالم يتغير، وتوقعات المجتمع من الشرطة تتطور باستمرار، وإذا بقينا أسرى للروتين، نخسر فعاليتنا، لذلك فإنا دبلوم شرطة دبي دفعني للتفكير بما يتجاوز العمليات اليومية، وأعاد تشكيل تصوري للقيادة بطريقة استراتيجية وإنسانية في آن معاً."

الاستشراف الاستراتيجي

ومن أبرز مفاهيم الدبلوم التي أثارت اهتمام المفتش البلغاري مفهوم "الاستشراف الاستراتيجي" الذي وصفه قائلاً "إنه القدرة على التنبؤ بالتغيرات المجتمعية والتخطيط المسبق للجاهزية المؤسسية" وأضاف "في الشرطة، لا يمكننا دومًا التنبؤ بالجرائم كما تتنبأ الشركات بالأسواق، لكننا نستطيع التخطيط للجاهزية: من حيث الموارد البشرية، والتقنيات، واستمرارية القيادة. إن نجاح القائد ليس في اتخاذ القرار الصائب وحسب، بل في إعداد من سيأتي بعده".

وأكد أنه على الرغم من أن بلغاريا تقوم بتحليلات للأنماط الإجرامية وترصد الاحتياجات الأمنية المحلية باستمرار، لكن فانيف يطمح أيضاً إلى دعم هذه الجهود باستخدام أدوات استشراف المستقبل بشكل أكثر منهجية لاسيما في إعداد الكوادر الشرطية، وتحقيق الجاهزية، وتعزيز التفاعل بين المجتمع والشرطة على المدى الطويل.

فلسفة التواصل

وأشاد المفتش فانيف بتجربة شرطة دبي في التواصل مع المجتمع، لا سيما عبر المنصات الرقمية، والمراكز الذكية ((SPS، والحملات التوعوية. وأضاف "تعدد قنوات التواصل بين شرطة دبي والجمهور أمر مبهر، والأهم من ذلك هو الفلسفة التي تقف خلفها: الشفافية، والوضوح، وبناء الثقة."

ويرى المفتش فانيف فرصة في تطوير آليات التواصل الرقمية بينهم وبين المجتمع، وعلى مستوى الخدمات المقدمة أيضاً، لضمان الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع بالشرطة، وتحقيق التفاعل الفوري مع المواطنين في منطقة الاختصاص. مشيراً إلى أن المركز خصص عناصر شرطة مجتمعية لأحياء وقرى محددة لتعزيز الثقة والتواصل مع الجمهور، وتأكيداً على أن ثقة أفراد المجتمع ركيزة أساسية لتحقيق نتائج متقدمة."

التكنولوجيا في خدمة الأمن

وأكد المفتش فانيف انبهاره بالأنظمة المتكاملة لشرطة دبي، من ذلك "الدرون بوكس" والرادارات المدعوة بالأنظمة الذكية في العمليات المرورية، منوهاً بأن هدف شرطة دبي في استخدام هذه التقنيات ليس الاستغناء عن العنصر البشري، بل تعزيز قدراته وإمكانياته.

وأضاف "لا يجب أن تحل التكنولوجيا محل الإنسان، بل هي موجودة لتدعمه في اتخاذ القرار، وزيادة سرعة استجابته، ولهذا نتعاون في بلغاريا مع مطورين محليين لتصميم حلول تتناسب مع خصوصية كل منطقة – سواء كانت حضرية، أو ساحلية، أو جبلية"

وأشار إلى بعض المبادرات التي طبقها في مركز مدينته روسه، مثل استخدام تطبيقات مجانية متاحة للعموم لعرض مواقع الدوريات، والاستخدام الأمثل للموارد والتحكم في توزيعها، وتعزيز التواجد الأمني، وقال "الابتكار أحيانًا لا يحتاج إلى أنظمة معقدة، بل إلى خطوة ذكية واحدة تسبق التوقعات".

الشرطة والشباب

يُعد المفتش فانيف من أبرز الوجه التوعوية للشرطة في بلغاريا، خصوصًا بين فئات الشباب، فإلى جانب مهامه الرسمية، يزور فانيف المدارس المحلية بانتظام لطرح موضوعات تتعلق بالسلامة الرقمية، والأمن، والمخاطر الإلكترونية وأوضح "لا يمكن للمجتمع أن يثق بجهاز شرطي لا يرصد احتياجات المجتمع. مهمتي أن أجعل الشرطة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات، وأن تكون قريبة، ومُلهِمة في مستوى أدائها – لا سيما لجيل الشباب".

وأكد أن بلغاريا رائدة في هذا المجال ولها مبادرات توعوية عديدة كبرنامج "مركز شرطة الأطفال"، والذي يمتد لمدة عامين بالتعاون مع المدارس لتقديم الدعم والإرشاد والتثقيف الأمني. مؤكداً في الوقت نفسه رغبته في تطوير هذا النوع من المبادرات إلى منصات تفاعلية مستدامة، مدعومة بمهارات السرد والحوار والاتصال. " لا يحب الشباب المحاضرات التقليدية، هم بحاجة إلى تجارب من الواقع، فيها دروس وتجارب وعبر وأمل، من هنا يبدأ التعليم الشرطي الحديث".

الضابط الإنسان

بعيدًا عن مسؤولياته الأمنية، يقضي المفتش فانيف وقته مع عائلته التي ينسب لها الفضل في نجاحه وتوازنه الذهني، ويمارس هوايته المفضلة في الطهي المحترف:

"هدفي الأول والأهم هو نجاحي كأب وزوج ومعلم، أحب الطهي جداً، هو بالنسبة لي شكل من أشكال القيادة والتخطيط، والاستخدام الأمثل للموارد، مع ابتكار لمستك الخاصة".

شكراً شرطة دبي

وتوجه المفتش فانيف للقيادة العامة لشرطة دبي برسالة شكر أشاد فيها بتنظيم البرنامج "الاستثنائي" الذي جمع بين الابتكار والواقعية: "لم يكن الدبلوم مليئًا بالنظريات المجردة، بل قائم على قصص وتجارب واقعية، كما لم يمنحنا المتحدثون حلولًا جاهزة، بل أساليب عملية علينا أن نُبدع في تنفيذها".

درس من دروس دبي

مع انتهاء الدبلوم، يعود المفتش العام بيتار فانيف إلى بلغاريا حاملًا معه التزامًا جديدًا نحو تعزيز التخطيط الاستراتيجي واستدامة قنوات التواصل المجتمعي وغرس مبادئ القيادة في النشء والشباب: "الابتكار لا يعني اختراع شيء جديد، بل يعنى القيام بما اعتدت عليه، ولكن بطريقة أذكى، وأعمق، وأكثر وعيًا. هذا ما تعلمته من دبي، وهذا ما سأعمل عليه عند عودتي".