شُجعان حتا ساهموا في إسعاف أكثر من 200 شخص وإنقاذ 25 عالقاً

MENAFN - Al-Bayan) تمكن ضباط وأفراد مركز شرطة حتا ممن ينتمون إلى فرقة "الشجعان" التخصصية، من المساهمة في إسعاف أكثر من 200 شخص وإنقاذ 25 عالقاً في الجبال والأودية خلال العام الماضي 2024، وذلك بالتعاون مع الجناح الجوي لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأكد العميد مبارك بن مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، أن فرقة "الشجعان" التخصصية أسسها معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، لمواكبة التوجهات الحكومية التي وضعت خطة تطويرية شاملة لمنطقة حتا لتعزيز المنطقة كوجهة سياحية محلية ودولية.

ولفت العميد الكتبي إلى أن تأسيس فرقة "الشجعان" يأتي في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي في سرعة الاستجابة مع الحوادث الطارئة، مؤكداً أن أفراد الفرقة مُدربون على التعامل مع مختلف أنواع حالات الطوارئ بحرفية عالية، وعلى مدار الساعة، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالاً من السياح، ومُحبي المغامرات وممارسة رياضة تسلق الجبال أو ارتياد الأودية.

وأضاف العميد الكتبي أن فرقة "الشجعان" أهلتها شرطة دبي ودربتها للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية والوعرة، وهي جاهزة أيضاً للتعامل مع أي حادث وفي أي ظرف.

وأشار إلى أن أفراد فرقة الشجعان، التي تضم دراجين جاهزون دائماً وتحت أي ظرف لاستخدام الدراجات الهوائية في الوصول إلى أعمق وأصعب مناطق الأودية، والقيادة في الممرات الضيقة عبر سفوح الجبال من أجل عمليات الإنقاذ السريع، مبيناً أن دراجات أعضاء الفرقة تحتوي على أحدث الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة في التواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وتوفر كافة المعدات التي تُستخدم في الإنقاذ وتقديم الدعم والمساندة.

سرعة الاستجابة

من جانبه، أكد العقيد عبد الله الهفيت نائب مدير مركز شرطة حتا، أن الدراجون في فرقة "الشجعان" خضعوا إلى العديد من الدورات الهامة للقيام بمهام عملهم على أحسن وجه وتحقيق سرعة الاستجابة من أجل إنقاذ الأرواح في الأوقات الصعبة، مشيراً إلى أن الدراجون حصلوا على عدة دورات منها، قيادي الدراجات في المسارات الجبلية والوعرة، والإسعافات الأولية، واستخدام الطائرات دون طيار "الدرون"، والإنقاذ في المياه الجارفة التي تعتبر من حالات الإنقاذ الصعبة التي تتطلب التدخل السريع في حال نزول الوديان وجريانها بشدة.

وبين أن الدراجون حصلوا أيضاً على دورات في أساسيات عمل الطيران المدني، والتعامل مع الطائرة العامودية "الهليكوبتر" لما يتطلبه التعامل مع هذا النوع من الطائرات من مهارة في عمليات الإنقاذ وتحديد الموقع لها ورفع أي مصاب من المناطق باستخدام الحبال والنقالات المختصة لحمل الأفراد، إلى جانب خضوعهم إلى دورة الإنزال الجبلي بالحبال، ودورة التكيّف مع الطبيعة، ودورات في مجال أمن الملاعب والأمن السياحي.

أحدث التقنيات ... دراجات نارية

من جانبه، أكد الملازم أول محمد عبيد الكعبي، مسؤول فرقة الشجعان التخصصية، أن الفريق بشكل عام وفريق الدراجات الهوائية بشكل خاص يتركز عمله على تحقيق السلامة لمرتادي المناطق السياحية والجبلية والأودية.

وأشار إلى أن الفريق مزود بكافة الآليات الهادفة إلى تعزيز قدراته في الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة ومنها المعدات الميكانيكية المُختلفة، والسيارات المُعدلة للتعامل مع الجبال، وكشافات "LED"، ومعدات ثقيلة متعددة، وجهاز اللاسلكي "التترا"، وشاشات، وكاميرات، ونظام النقل الحي من موقع الحادث إلى مركز القيادة والسيطرة، إلى جانب أحدث الدراجات النارية المُعدلة ومنها رُباعية الإطارات، والطائرات دون طيار التي تستخدم الإضاءة الحرارية في الليل، والأخرى التي تستخدم كاميرات عادية نهارية.