إيلون ماسك يحاول انقاذ تيسلا.. "السبعة الكبار" في مهب الريح رغم تجميد "تعريفات ترامب"

MENAFN - Al-Bayan) باتت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة ((السبعة الكبار)) في مقدمتها شركة تيسلا للسيارات الكهربائية التي يحاول الملياردير إيلون ماسك انقاذها، في مرمى الخسائر وهروب المستثمرين منها بسبب تداعيات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نطاق عالمي واسع رغم عن تجميد بعض منها لمدة 90 يوماُ.

توقف التعريفات الجمركية

تظل شركة إنفيديا وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى في الولايات المتحدة غارقة في الاضطرابات، على الرغم من توقف التعريفات الجمركية "المتبادلة".

لكن على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، كان سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، يتحدث بصراحة - ليس عن الحرب التجارية، ولكن عن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركته الذي يجعل لغة الدلافين مفهومة للبشر.

التركيز على الذكاء الاصطناعي

ربما كانت هذه رسالة ضمنية للمستثمرين مفادها أنه ينبغي لهم التركيز على الأرباح من الذكاء الاصطناعي ــ والنظر إلى ما هو أبعد من آثار سياسات ترامب على ثروات ألفابت، فضلا عن ثروات أمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وتيسلا، وبقية شركات التكنولوجيا السبع الرائعة.

وداعًا لـ "ماج سفن"

ولكن من المرجح أن يتساءل العديد من المستثمرين في عطلة عيد الفصح هذا الأسبوع عما إذا كان عليهم أن يقولوا وداعًا لـ "ماج سفن" وغيرها من الأسهم الأمريكية.

وقد أدت الطبيعة المتقلبة لتصريحات الرئيس الأمريكي إلى خلق حالة عميقة من عدم اليقين.

وأظهر أحدث استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا أن مديري صناديق الاستثمار العالمية يقومون حاليا بتقليص العنصر الأمريكي في محافظهم.

الاحتياطي الفيدرالي

يعتقد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أن الولايات المتحدة قد تواجه ارتفاعاً في التضخم وانخفاضاً في النمو.

لكن هل ينبغي عليك الانفصال عن أمريكا؟ أم من الأفضل أن تستنتج أن هذه العلاقة يجب أن تكون دائمة، وإن كانت أقل ربحية من الماضي؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته

سيطر القلق الشديد على السوق مرة أخرى هذا الأسبوع مع الأخبار التي تفيد بأن شركة أشباه الموصلات العملاقة Nvidia ممنوعة من بيع رقائقها إلى الصين، مما قد يكلفها حوالي 10 في المائة من مبيعاتها.

ويبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا ينبغي لها أن تتوقع معاملة خاصة من ترامب، على الرغم من أن رؤساءها هم حلفاؤه الأبرز.

دفعت مؤشرات سوق السندات المقلقة ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية. لكن في الوقت الحالي، لا يكترث ترامب بوول ستريت بقدر ما يكترث بالاقتصاد، إذ يركز على إعادة بناء قاعدة التصنيع الأمريكية.

في خمسينيات القرن الماضي، شكّلت وظائف التصنيع حوالي 35% من إجمالي وظائف القطاع الخاص. أما اليوم، فتبلغ هذه النسبة حوالي 9.4%.

ضعف الدولار

إن ضعف الدولار من شأنه أن يجعل الصادرات الأميركية أكثر جاذبية، ولهذا السبب يبدو أن ترامب ينظر إلى وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية باعتباره عبئا وليس امتيازا.

وكما يشير جيمس هاريس وتوماس بونييك، مديرا صندوق الدخل والنمو العالمي التابع لشركة إس تي إس، فإن موقف ترامب بشأن التجارة والدولار وغير ذلك الكثير يمثل "تحولا زلزاليا في الاتجاه، إذا نظرنا إلى الأمر حتى النهاية".

أعرب بعض رؤساء البنوك الأمريكية عن قلقهم. لكن جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لسيتي جروب، المولودة في اسكتلندا، تؤكد أنه بمجرد انحسار التقلبات، "ستظل أمريكا الاقتصاد الرائد عالميًا".

تراجع الأسهم

وعلى هذه الخلفية، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10% هذا العام إلى 5275 نقطة. وكان المؤشر قد سجل مستوى قياسيا بلغ 6144 نقطة في فبراير ، لكن الكشف المفاجئ عن الرسوم الجمركية أدى إلى انخفاضات حادة.

ويتوقع معظم استراتيجيي وول ستريت أن يتعافى مؤشر ستاندرد آند بورز في عام 2025، لكنهم خفضوا تقديراتهم لنهاية العام.

متوسط الهدف هو 6067، على الرغم من أن جي بي مورغان تشيس أقل تفاؤلاً ويتوقع 5200. نتيجةً لذلك، سيُولى اهتمام أكبر لمؤشر فيكس (المعروف باسم "مؤشر الخوف")، وهو مقياس لمدى تقلب توقعات المتداولين لمؤشر ستاندرد آند بورز. يشير تجاوز مؤشر فيكس لمستوى 33 إلى حالة من القلق.

المتوسط طويل الأمد هو 19. ولكن في حين أنه قد يكون من المغري الهروب عندما يصل مؤشر التقلبات (Vix) إلى ذروته، فإنك قد تخسر.

يقول دونكان لامونت من شركة إدارة الأصول شرودرز: "إن البيع عندما بدأ مؤشر فيكس في الارتفاع والعودة بعد ذلك سيكون خطأ أكبر".

"كانت هذه الاستراتيجية ستترك لك 782 دولارًا في عام 2024 إذا كنت استثمرت 100 دولار في عام 1990، ولكن 2895 دولارًا إذا بقيت على حالك."

الطريق إلى الأمام

ويرى إيان لانس من صندوق الاستثمار تيمبل بار أن الأسهم الأمريكية لا تزال تبدو مبالغاً في قيمتها.

ويقول: "أعتقد أن أفضل دليل على العائدات المستقبلية على المدى الطويل هو التقييم، ووفقاً لبعض المقاييس فإن السوق الأمريكية أصبحت أكثر تكلفة مما كانت عليه في عامي 1929 و2000 ــ ونحن جميعاً نعلم ما حدث بعد ذلك!"

آخرون أكثر تفاؤلاً. يقول روب بورجمان، من شركة إدارة الثروات آر بي سي بروين دولفين: "أثبتت الشركات الأمريكية على مدى عقود طويلة قدرتها على الابتكار والاستجابة السريعة للتغيرات في الاقتصاد العالمي"

ويعرب بيتر ماكلين، من شركة إدارة الاستثمار ستونهيج فليمنج، عن ثقته أيضاً لكنه يضيف: "سيتعين على المستثمرين أن يكونوا أكثر تمييزاً فيما يتعلق بالتقييمات والمعنويات والمنافسة مقارنة بالماضي القريب".

هذا يعني أنه من المنطقي النظر إلى ما وراء ماج سفن. وقد قاد المستثمر الناشط بيل أكمان، مدير بيرشينج سكوير، هذا الطريق، حيث استحوذ على حصة في شركة تأجير السيارات هيرتز.

شركات السلع الاستهلاكية

ويرى ماثيو بيج، مدير صندوق غينيس العالمي للدخل من الأسهم، أن شركات السلع الاستهلاكية الأساسية مثل بروكتر آند جامبل ينبغي أن تكون قادرة على تمرير الزيادات في الأسعار إذا أدت التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم.

كما سلط الضوء على مجموعة CME، وهي شركة خدمات مالية تستفيد من تقلبات السوق الناتجة عن محتوى ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي وخطاباته في المكتب البيضاوي.

تمتلك شركة STS Global Growth & Income أسهم شركة التبغ العملاقة Philip Morris. قد يكون تنويع استثماراتك في هذه الأسهم مفيدًا إذا كنت معرضًا بشكل مفرط لسهم Mag Seven.

تُشكّل الأسهم الأمريكية حوالي 70% من مؤشرات السوق العالمية. ونتيجةً لذلك، فإنّ العديد من الصناديق العالمية هي في الواقع صناديق أمريكية.

مستقبل التكنولوجيا

إذا كنت مقتنعا بأنك تستطيع التعايش مع عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات نظام ترامب، فإن أغلب الشخصيات السبعة الرائعة تستحق مكانا في محفظتك الاستثمارية.

ومع ذلك، من الحكمة خفض توقعاتك بشأن المبيعات والأرباح. حتى قبل أزمة الرسوم الجمركية، كان من الواضح أن الميزة التنافسية لهذه الشركات قد تتآكل بسبب منتجات جديدة أرخص من الشرق الأقصى. على سبيل المثال، يُعد نظام DeepSeek AI الصيني منافسًا قويًا لنظام Chat GPT المُولِّد للذكاء الاصطناعي باهظ الثمن في وادي السيليكون.

لكن بيج يزعم أن مايكروسوفت توفر "درجة من الدفاعية، بفضل الإيرادات المتكررة من خدماتها وبرامجها".

مخاطر أسهم تيسلا

في هذه الأثناء، وعلى الرغم من مشاكلها، لا تزال شركة إنفيديا تحظى بتقييم "شراء" بسبب جودة رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها، على الرغم من أن المحللين يقومون بخفض أسعارهم المستهدفة.

يبلغ متوسط سعر السهم 160 دولارًا، مقارنةً بسعره الحالي البالغ 102 دولار. وستحظى أسهم تيسلا بدعم قاعدة المساهمين المؤيدين لرئيسها إيلون ماسك.

ولكن يجب على المستثمرين الآخرين أن يلاحظوا أن الشركة لن تكون محمية من الرسوم الجمركية، على الرغم من الروابط الوثيقة بين ماسك والبيت الأبيض.

تقول هيلين ستيرز وشارلوت موريس، مديرتا صندوق بانثيون الدولي، إن التخلي عن التكنولوجيا بالكامل سيكون قِصَر نظر: "الشيء الوحيد الذي نحن متأكدون منه هو أن التكنولوجيا تمثل حاجة دائمة على مستوى العالم - وأن التقلبات يمكن أن تقدم فرصًا مقنعة"

لكنهم يؤكدون أنه من المهم للغاية في هذه البيئة تقييم الشركات من حيث نقاط قوتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

قطاع التكنولوجيا

ومن المرجح أن يقوم شخص واحد بهذا الأمر في قطاع التكنولوجيا وغيرها من الصناعات، وهو المستثمر الأميركي الأسطوري وارن بافيت، الذي يمتلك صندوق بيركشاير هاثاواي الذي يملكه كومة من الأموال النقدية تبلغ قيمتها 334 مليار دولار.

لقد تم تقليص حصة الصندوق في شركة أبل، ولكنها تظل الحصة الأكبر، على الرغم من سلسلة توريد الشركة في الشرق الأقصى

في الوقت الحالي، تُعفى السلع الإلكترونية، مثل هاتف آيفون من آبل، من الرسوم الجمركية "التبادلية". قد يكون هذا مؤقتًا، لكن من الواضح أن بافيت مقتنع بأن روح المبادرة الأمريكية لم تختفِ بعد.

وهذا رهان معقول - ولكن من الأفضل أن يكون متوازنًا مع الرهانات على أوروبا والمملكة المتحدة.

وكما يقول دان بوردمان ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة بي آر آي لإدارة الثروات: لقد أنتجت أميركا أغنى العوائد على مدى العقد الماضي، ولكن هذا قد لا يكون الحال خلال العقد المقبل.