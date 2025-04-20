عاجل أجواء ربيعية ومنخفض خمسيني يؤثر على المملكة منتصف الأسبوع

عاجل أجواء ربيعية ومنخفض خمسيني يؤثر على المملكة منتصف الأسبوع
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
اما الثلاثاء، تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي خمسيني، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل واضح وملموس، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار.
ويكون الطقس الأربعاء، حارا نسبيا ومغبرا في العديد من المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 11، وفي مرتفعات الشراة 27 - 9، وفي مناطق البادية 31 - 10، وفي مناطق السهول 30 - 12، وفي الأغوار الشمالية 36 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 17، وفي البحر الميت 37 - 16، وفي خليج العقبة 37 - 18 درجة مئوية.
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