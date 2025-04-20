عاجل أجواء ربيعية ومنخفض خمسيني يؤثر على المملكة منتصف الأسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاحد، دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر مثيرة للغبار في مناطق البادية الشرقية.وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



اما الثلاثاء، تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي خمسيني، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل واضح وملموس، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار.

ويكون الطقس الأربعاء، حارا نسبيا ومغبرا في العديد من المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 11، وفي مرتفعات الشراة 27 - 9، وفي مناطق البادية 31 - 10، وفي مناطق السهول 30 - 12، وفي الأغوار الشمالية 36 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 17، وفي البحر الميت 37 - 16، وفي خليج العقبة 37 - 18 درجة مئوية.