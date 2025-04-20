أمريكا..تحطم طائرة صغيرة في إلينوي ومقتل جميع ركابها الأربعة

أمريكا..تحطم طائرة صغيرة في إلينوي ومقتل جميع ركابها الأربعة
وقال الطبيب الشرعي في مقاطعة كولز إد شنيرز إن الضحايا هم امرأتان ورجلان، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل انتظارا لإخطار أقرب الأقارب.
وقال المجلس الوطني لسلامة النقل عبر البريد الإلكتروني إن الطائرة من طراز سيسنا سي180 جي سقطت بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل (1500 بتوقيت جرينتش).
وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن المعلومات الأولية تشير إلى أنها اصطدمت بخطوط الكهرباء.
وقال الحاكم جيه بي بريتزكر على وسائل التواصل الاجتماعي:"أخبار مروعة من مقاطعة كولز"، مضيفا أن إدارته "تراقب الوضع بينما نبقي المتضررين من تحطم الطائرة في قلوبنا اليوم".
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