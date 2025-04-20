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أمريكا..تحطم طائرة صغيرة في إلينوي ومقتل جميع ركابها الأربعة

أمريكا..تحطم طائرة صغيرة في إلينوي ومقتل جميع ركابها الأربعة

2025-04-20 12:04:06
(MENAFN- Al-Bayan) ">تحطمت طائرة ذات محرك واحد في حقل في وسط إلينوي مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.

وقال الطبيب الشرعي في مقاطعة كولز إد شنيرز إن الضحايا هم امرأتان ورجلان، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل انتظارا لإخطار أقرب الأقارب.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل عبر البريد الإلكتروني إن الطائرة من طراز سيسنا سي180 جي سقطت بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل (1500 بتوقيت جرينتش).

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن المعلومات الأولية تشير إلى أنها اصطدمت بخطوط الكهرباء.

وقال الحاكم جيه بي بريتزكر على وسائل التواصل الاجتماعي:"أخبار مروعة من مقاطعة كولز"، مضيفا أن إدارته "تراقب الوضع بينما نبقي المتضررين من تحطم الطائرة في قلوبنا اليوم".

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