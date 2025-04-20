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فليك : ليفاندوفسكي سيخضع لفحوصات طبية بعد إصابته أمام سيلتا فيجو

فليك : ليفاندوفسكي سيخضع لفحوصات طبية بعد إصابته أمام سيلتا فيجو

2025-04-20 12:04:06
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، إنه سينتظر نتائج الفحوصات التي سيخضع لها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق.

وتعرض اللاعب البولندي لإصابة في الفخذ خلال مباراة فريقه التي فاز بها على سيلتا فيجو 4/3 السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيكون الفريق الكاتالوني على موعد مع مواجهة قوية أمام إنتر ميلان الإيطالي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مباراة الذهاب في كاتالونيا يوم 30 أبريل الجاري.

وقال مدرب برشلونة في تصريحات لمنصة "ديه إيه زد إن إسبانيا" إن ليفاندوفسكي سيخضع للفحوصات الطبية.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، من واقع خبرتي يجب علينا الانتظار ".

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