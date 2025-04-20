فليك : ليفاندوفسكي سيخضع لفحوصات طبية بعد إصابته أمام سيلتا فيجو

فليك : ليفاندوفسكي سيخضع لفحوصات طبية بعد إصابته أمام سيلتا فيجو
وتعرض اللاعب البولندي لإصابة في الفخذ خلال مباراة فريقه التي فاز بها على سيلتا فيجو 4/3 السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسيكون الفريق الكاتالوني على موعد مع مواجهة قوية أمام إنتر ميلان الإيطالي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مباراة الذهاب في كاتالونيا يوم 30 أبريل الجاري.
وقال مدرب برشلونة في تصريحات لمنصة "ديه إيه زد إن إسبانيا" إن ليفاندوفسكي سيخضع للفحوصات الطبية.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، من واقع خبرتي يجب علينا الانتظار ".
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