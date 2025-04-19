حمدان بن مبارك يهنئ الجزيرة بفوزه بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

MENAFN - Al-Bayan) ">هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس نادي الجزيرة ، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري لنادي الجزيرة، بمناسبة حصول الفريق الأول للنادي على كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي مشيداً بجهود الجهاز الفني وأداء اللاعبين ودور الجمهور.

وهنأ معاليه أسرة نادي الجزيرة وجمهورها، متمنياً للفريق تحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة وأكد أن نادي الجزيرة أصبح مصدراً مهماً من مصادر رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين وأن نجاحاته تعزز قوة الكرة الإماراتية وحضورها في البطولات الخارجية.

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك بعودة فريق الجزيرة إلى البطولات وهو ما يجعل المنافسة في المسابقات المحلية أقوى وأكثر متعة وهنأ رابطة المحترفين الإماراتية بنجاح التنظيم، مشيداً في الوقت نفسه بأداء فريق شباب الأهلي.