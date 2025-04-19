حمدان بن مبارك يهنئ الجزيرة بفوزه بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

حمدان بن مبارك يهنئ الجزيرة بفوزه بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
وهنأ معاليه أسرة نادي الجزيرة وجمهورها، متمنياً للفريق تحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة وأكد أن نادي الجزيرة أصبح مصدراً مهماً من مصادر رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين وأن نجاحاته تعزز قوة الكرة الإماراتية وحضورها في البطولات الخارجية.
وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك بعودة فريق الجزيرة إلى البطولات وهو ما يجعل المنافسة في المسابقات المحلية أقوى وأكثر متعة وهنأ رابطة المحترفين الإماراتية بنجاح التنظيم، مشيداً في الوقت نفسه بأداء فريق شباب الأهلي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية