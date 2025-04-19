توافق أمريكي إيراني على الانتقال لمرحلة جديدة من المباحثات النووية

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت الجولة الثانية من المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية، بالعاصمة الإيطالية روما. وأفاد التلفزيون الإيراني، بأن الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستعقد خلال أيام قليلة. ووفق التلفزيون الإيراني، فإن أجواء المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما كانت بناءة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على تكليف خبراء بالبدء بوضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد جولة ثانية من المحادثات. وفي اجتماعهما غير المباشر الثاني في غضون أسبوع، أجرى وزير الخارجية، عباس عراقجي، مفاوضات لمدة 4 ساعات تقريباً في روما مع مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني بعد المحادثات، وصف عراقجي المحادثات بأنها مفيدة وجرت في أجواء بناءة، مضيفاً: ((لقد تمكنا من تحقيق بعض التقدم بشأن عدد من المبادئ والأهداف، وفي نهاية المطاف توصلنا إلى تفاهم أفضل.. جرى الاتفاق على استمرار المفاوضات والانتقال إلى المرحلة التالية، إذ ستبدأ اجتماعات على مستوى الخبراء الأربعاء في سلطنة عُمان.. وستتاح للخبراء فرصة البدء بوضع إطار عمل للاتفاق)).

وأوضح أن كبار المفاوضين سيجتمعون مرة أخرى في عُمان السبت المقبل لمراجعة عمل الخبراء وتقييم مدى توافقه مع مبادئ الاتفاق المحتمل. وأضاف عراقجي مردداً تصريحات حذرة أدلى بها علي خامنئي الأسبوع الماضي: ((لا نستطيع الجزم بأننا متفائلون.. نحن نتصرف بحذر شديد.. ولا يوجد أيضاً سبب للإفراط في التشاؤم)).

وقال عراقجي: ((التفاوض هو أحد مهام وزارة الخارجية، ولا داعي لإثارة الانفعالات. نحن نتابع عملنا بدقة.. ولا يوجد سبب لتفاؤل مفرط أو تشاؤم مفرط. آمل أن نكون في موقع أفضل بعد الجلسات الفنية في الأسبوع المقبل)).

بدورها، أكدت وزارة الخارجية العُمانية، أن اجتماعات روما بين عراقجي وويتكوف، من خلال بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف ودائم وملزم يضمن خلو إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السِّلمية.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الناطق باسم الخارجية العُمانية قوله، إن الحوار والتواصل الواضحين هما السبيل الوحيد لتحقيق تفاهم واتفاق موثوق به يخدم مصلحة جميع الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحاً أن الجولة المقبلة من المباحثات ستعقد في مسقط خلال الأيام القليلة المقبلة.