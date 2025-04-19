آيفون القابل للطي قد يأتي بميزة لم تظهر بهواتف أبل سابقًا

خبرني - تتوالى التوقعات حول هاتف آيفون القابل للطي، الذي قيل لأشهر إن "أبل" تعمل على تطويره، ليكون أول هاتف قابل للطي من الشركة.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف المنتظر سيحتوي على ميزة لم تظهر بعد في أي هاتف آيفون، وهي كاميرا مدمجة تحت الشاشة لأجل خاصية "Face ID".

وتكشف هذه التسريبات عن الأبعاد المحتملة لهاتف آيفون القابل للطي، إذ من المتوقع أن يأتي بشاشة داخلية بقياس 7.76 بوصة بدقة 2713 × 1920 بكسل، وشاشة خارجية بقياس 5.49 بوصة بدقة 2088 × 1422 بكسل، بحسب تقرير لموقع "CNET"، اطلعت عليه "العربية Business".

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن آيفون القابل للطي في عام 2026 أو في 2027. وفي حال كان إصدار الهاتف في عام 2024، فإنه سيتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لإطلاق هواتف آيفون.

وتشير توقعات سابقة إلى أن سعر هاتف آيفون القابل للطي سيتراوح بين 2,000 و2,500 دولار.

ورجحت أغلب التوقعات أن الهاتف سيكون قابل للطي على غرار طريقة فتح وغلق الكتاب -مثل هواتف "Z Fold" من شركة سامسونغ- وسيكون عند فتحه بحجم جهاز آيباد ميني اللوحي.

ولا تزال "أبل" الشركة الوحيدة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية التي لم تُقدم حتى الآن هاتفًا قابلًا للطي. وقد أعاقت التحديات المتعلقة بمفصلة الجهاز وشاشته عملية التطوير، بحسب ما ذكرته تقارير سابقة.