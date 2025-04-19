آيفون القابل للطي قد يأتي بميزة لم تظهر بهواتف أبل سابقًا

آيفون القابل للطي قد يأتي بميزة لم تظهر بهواتف أبل سابقًا
خبرني - تتوالى التوقعات حول هاتف آيفون القابل للطي، الذي قيل لأشهر إن "أبل" تعمل على تطويره، ليكون أول هاتف قابل للطي من الشركة.
وتشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف المنتظر سيحتوي على ميزة لم تظهر بعد في أي هاتف آيفون، وهي كاميرا مدمجة تحت الشاشة لأجل خاصية "Face ID".
وتكشف هذه التسريبات عن الأبعاد المحتملة لهاتف آيفون القابل للطي، إذ من المتوقع أن يأتي بشاشة داخلية بقياس 7.76 بوصة بدقة 2713 × 1920 بكسل، وشاشة خارجية بقياس 5.49 بوصة بدقة 2088 × 1422 بكسل، بحسب تقرير لموقع "CNET"، اطلعت عليه "العربية Business".
ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن آيفون القابل للطي في عام 2026 أو في 2027. وفي حال كان إصدار الهاتف في عام 2024، فإنه سيتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لإطلاق هواتف آيفون.
وتشير توقعات سابقة إلى أن سعر هاتف آيفون القابل للطي سيتراوح بين 2,000 و2,500 دولار.
ورجحت أغلب التوقعات أن الهاتف سيكون قابل للطي على غرار طريقة فتح وغلق الكتاب -مثل هواتف "Z Fold" من شركة سامسونغ- وسيكون عند فتحه بحجم جهاز آيباد ميني اللوحي.
ولا تزال "أبل" الشركة الوحيدة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية التي لم تُقدم حتى الآن هاتفًا قابلًا للطي. وقد أعاقت التحديات المتعلقة بمفصلة الجهاز وشاشته عملية التطوير، بحسب ما ذكرته تقارير سابقة.
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