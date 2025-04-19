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بوتين يعلن هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال عيد الفصح

بوتين يعلن هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال عيد الفصح

2025-04-19 09:13:32
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، وقفا مؤقتا لإطلاق النار في الحرب ضد أوكرانيا خلال عيد الفصح.
ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، قال بوتين إن "روسيا ستوقف جميع العمليات العسكرية طوال فترة الهدنة وتنتظر رد كييف".
وأضاف أن القوات الروسية ستوقف العمليات العسكرية من الساعة 18:00 مساء اليوم، وحتى الساعة 00:00 يوم 21 نيسان الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب بوتين عن دعمه للجهود الأميركية نحو التوصل إلى حل سلمي.

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