بوتين يعلن هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال عيد الفصح

بوتين يعلن هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال عيد الفصح
خبرني - أعلن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، وقفا مؤقتا لإطلاق النار في الحرب ضد أوكرانيا خلال عيد الفصح.
ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، قال بوتين إن "روسيا ستوقف جميع العمليات العسكرية طوال فترة الهدنة وتنتظر رد كييف".
وأضاف أن القوات الروسية ستوقف العمليات العسكرية من الساعة 18:00 مساء اليوم، وحتى الساعة 00:00 يوم 21 نيسان الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب بوتين عن دعمه للجهود الأميركية نحو التوصل إلى حل سلمي.
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