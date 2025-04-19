محافظة القدس تدين اعتداءات الاحتلال بحق المشاركين في احتفالات سبت النور
خبرني - اعتبرت محافظة القدس، الإجراءات والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المشاركين في احتفالات "سبت النور" بمدينة القدس المحتلة، انتهاكا صارخا لجميع المواثيق الدولية والشرائع السماوية.
كما أدانت المحافظة في بيان لها مساء السبت، منع سلطات الاحتلال لسفير الكرسي الرسولي – الفاتيكان – المطران أدولفو تيتو إيلانا من دخول كنيسة القيامة، واعتبرته استخفافا بالقانون الدولي، و"وقاحة سياسية ودبلوماسية" تعكس سلوكه العدواني المتواصل تجاه كل ما هو فلسطيني، مسيحيًا كان أم مسلمًا.
وتابع البيان: "تأتي هذه الانتهاكات ضمن مسلسل ممنهج من الاستهداف الديني والتمييز العنصري، حيث سبقها بأسابيع منع عشرات آلاف المصلين المسلمين من الوصول إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل، لا سيما في أيام الجمعة وليلة القدر، وتزامن ذلك مع السماح لمجموعات المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوسهم التلمودية داخله، في اعتداء فج على حرمة المكان وأهله، وتحدٍّ صارخ لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم".
وأكدت محافظة القدس أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا صارخًا لأبسط مبادئ القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تكفل حرية العبادة وتحظر المساس بالمقدسات الدينية أو تغيير الوضع القائم فيها.
وعبرت عن استهجانها واستغرابها من الصمت الدولي المُريب، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والقوى الدولية إلى الخروج عن هذا الصمت المريب، ولجم هذا العدوان الهمجي، ومواجهة هذه الاعتداءات العنصرية التي لا تستثني أحدًا.
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