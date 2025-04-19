الجزيرة الإماراتي يرد رسميا على أنباء رحيل عموتة إلى العراق

خبرني - أصدر نادي الجزيرة الإماراتي بياناً رسمياً لتوضيح حقيقة رحيل مدربه المغربي الحسين عموتة عن منصبه لتولي قيادة منتخب العراق.

وقاد عموتة الجزيرة للتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي.

واستعاد الجزيرة اللقب الغائب منذ موسم 2009 – 2010 بعد أداء رائع على ملعب "هزاع بن زايد".

وأكد نادي الجزيرة في بيانه أنه ينفي التقارير الصحفية التي أثيرت عقب مباراة شباب الأهلي في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي حول تعيين عموتة مدرباً لمنتخب العراق.

وأشار النادي الإماراتي إلى عدم صحة هذه الأنباء مؤكداً التزام المدرب بتعاقده مع النادي.

وتولى الحسين عموتة قيادة فريق الجزيرة الإماراتي عقب استقالته من تدريب منتخب الأردن ليبدأ تجربة جديدة في مسيرته التدريبية.

وقاد عموتة منتخب الأردن لوصافة كأس آسيا 2023 بعد خسارة المباراة النهائية أمام قطر.

وسبق أن قاد عموتة فريق السد القطري والوداد المغربي كما تولى تدريب المنتخب المغربي للمحليين.

يشار إلى أن منتخب العراق قد أقال مدربه الإسباني خيسوس كاساس بسبب سوء النتائج.