الجزيرة الإماراتي يرد رسميا على أنباء رحيل عموتة إلى العراق

الجزيرة الإماراتي يرد رسميا على أنباء رحيل عموتة إلى العراق
خبرني - أصدر نادي الجزيرة الإماراتي بياناً رسمياً لتوضيح حقيقة رحيل مدربه المغربي الحسين عموتة عن منصبه لتولي قيادة منتخب العراق.
وقاد عموتة الجزيرة للتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي.
واستعاد الجزيرة اللقب الغائب منذ موسم 2009 – 2010 بعد أداء رائع على ملعب "هزاع بن زايد".
وأكد نادي الجزيرة في بيانه أنه ينفي التقارير الصحفية التي أثيرت عقب مباراة شباب الأهلي في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي حول تعيين عموتة مدرباً لمنتخب العراق.
وأشار النادي الإماراتي إلى عدم صحة هذه الأنباء مؤكداً التزام المدرب بتعاقده مع النادي.
وتولى الحسين عموتة قيادة فريق الجزيرة الإماراتي عقب استقالته من تدريب منتخب الأردن ليبدأ تجربة جديدة في مسيرته التدريبية.
وقاد عموتة منتخب الأردن لوصافة كأس آسيا 2023 بعد خسارة المباراة النهائية أمام قطر.
وسبق أن قاد عموتة فريق السد القطري والوداد المغربي كما تولى تدريب المنتخب المغربي للمحليين.
يشار إلى أن منتخب العراق قد أقال مدربه الإسباني خيسوس كاساس بسبب سوء النتائج.
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